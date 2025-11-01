Hay Festival Arequipa 2025: las claves para disfrutar al máximo los 4 días más intensos de la cultura y el pensamiento

La filosofía está presente en el Hay Festival Arequipa con Darío Sztajnszrajber. El filósofo argentino compartirá sus ideas del amor en dos sesiones. La primera, el 7 de noviembre, dirigida a universitarios; y la segunda, el 8, junto a la periodista de la BBC Ana Pais (se podrá ver vía streaming con registro en la web).

Darío Sztajnszrajber.

La literatura contemporánea tendrá un espacio especial en Arequipa. Entre los principales invitados que caminarán por el sillar de la ciudad está la colombiana Pilar Quintana, quien compartirá detalles de su nueva novela “Noche negra” durante la sesión “Lo oscuro en lo cotidiano” (8 de noviembre).

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Pilar Quintana.

El novelista Juan Gabriel Vásquez es parte de la delegación de escritores del Hay Festival. Se presentan los días 7, 8 y 9 de noviembre. También participan Alberto Fuguet, Héctor Abad Faciolince, Guillermo Arriaga, Enrique Planas, Olga Montero, María Luisa del Río, Alonso Cueto, Teresa Ruiz Rosas, Alonso Ruiz Rosas, Fernanda Trías y muchos más.

Además… Todos están invitados -La directora de Desarrollo del Hay Festival Arequipa, Ángela Delgado, invita a disfrutar de este encuentro porque es una oportunidad de “generar conversaciones con gente de distinto pensamiento que siempre son nutritivas para el espíritu”. Y precisa: “Nos llevan a considerar que no hay una sola verdad”. -El costo general de las entradas es de S/15 por actividad. Las sesiones del Hay Festival Joven y Comunitario son gratuitas. -El concierto de Afra Kane tendrá un valor de S/30.



Son más de 130 invitados y, en este mar de talentos, resalta el noruego Thomas Reinertsen Berg, quien explora la historia de la humanidad a través del vínculo de las sociedades con las especias en “El origen de las especias” (8 de noviembre).

Desde el Reino Unido, llegará a Arequipa la crítica de arte Claire Bishop. En su conversatorio “¿Qué significa mirar?” invita a volver a plantearse esta pregunta y a explorar un nuevo tipo de percepción a la hora de entender el arte (8 y 9 de noviembre).

Claire Bishop.

El Hay Festival se caracteriza por poner a reflexionar a los intelectuales sobre los asuntos más urgentes. En esta edición, los avances de la IA serán un punto a discutir en el conversatorio “Hablemos de la inteligencia artificial” con Laura G. de Rivera y Rodrigo Quian Quiroga (8 de noviembre).

Close-up of hands typing on a laptop with glowing programming code and binary graphics, symbolizing cybersecurity technology coding or software development. / TU IS

El festival presenta un nuevo espacio de intercambio de conocimientos, “Conversaciones sur a norte”, un encuentro entre las voces más innovadoras para compartir diferentes maneras de ver el mundo que habitamos. Para hablar de feminismos, llegará desde Bolivia María Galindo (7 y 9 de noviembre).

María Galindo.

Especialistas darán valor a los archivos como el último bastión de nuestra historia y memoria. Carlos Chávez, investigador del Archivo Amazónico Audiovisual; y la española Esther Cruces, archivera y reciente directora del Archivo General de Indias, conversarán con Edward de Ybarra, encargado del proyecto de creación del Archivo Cinematográfico del Sur (7 de noviembre).

Carlos Chávez.

La exploración del universo conocido y por conocer es uno de los temas más apasionantes para el público arequipeño. Por ello, la astrofísica y divulgadora científica peruana Carla Arce Tord compartirá su amor por las estrellas con universitarios durante el Hay Festival Joven (6 de noviembre).

Carla Arce Tord. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

La sorpresa y el talento musical internacional llegan con la pianista, cantante y compositora italonigeriana Afra Kane, quien inaugurará el festival con su concierto de soul jazz el 6 de noviembre. El 9 de noviembre subirá al escenario con la saxofonista arequipeña Sofía Bolaños Núñez Delgado.

Afra Kane.

Lima tendrá su propia agenda con el Hay Festival Presenta. El miércoles 5 de noviembre, el encuentro será en La Noche de Barranco con Dante Trujillo, Pilar Quintana, Fernanda Trías, entre otros. Y, en la PUCP, con inscripción previa en dircultural@pucp, los días 6, 10 y 12 habrá conversaciones con Guillermo Arriaga, Rodrigo Quian (descubridor de las “neuronas Jennifer Aniston”), Claire Bishop, entre otros.

La Noche de Barranco participará del Hay Festival.

La música y musicóloga arequipeña Zoila Vega se presentará a propósito de su libro “Cantan al hablar”, junto a Sonia Cunliffe, Enrique Planas y Jorge Malpartida, para conversar sobre los temas que los unen: la nostalgia y la memoria (8 de noviembre). Esta sesión contará con interpretación en lengua de señas peruana (LSP).