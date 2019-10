1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Últimamente disfruto mucho jugando Candy Crush.

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Vivir en un mundo de paz, sin violencia ni tanta inseguridad.

3. ¿Cuál es tu gran temor?

Que me empiece a fallar la memoria.

4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Soy una persona muy responsable. Valoro la amistad y deploro las injusticias.

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

En ocasiones he depositado mi confianza en personas equivocadas.

6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi amado esposo Humberto Cavero, mis hijas y mis nietos.

7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Si algún día mi familia no estuviera unida.

8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Coleccionar muñecas de modelos muy particulares.

9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La envidia.

10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

Todo tiene solución.

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser madre y esposa.

12. ¿En qué ocasiones mientes?

Para no dañar a alguien. Son mentiras piadosas.

13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Al disfrutar la compañía de mi adorado esposo, a quien cada día recuerdo con el mismo amor de siempre.

14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El haber podido dar a mis hijas una buena educación.

15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi reloj.

16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Mi hermosa profesión.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su cariño sincero.

18. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con la heroína María Parado de Bellido.

19. ¿Cómo te gustaría morir?

Rodeada de las personas que amo.

20. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Sería la presidenta del Perú. Promulgaría la Ley del Artista y me preocuparía por la gente pobre.

21. ¿Cuál es tu lema?

El que no trabaja, no come.

22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Unos centímetros más no me vendrían mal.

23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar el piano y cantar tan lindo como Trilce, mi hija.

24. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Detesto a los pedófilos.