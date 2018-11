Helen Fielding: el cerebro detrás de Bridget Jones está en Perú

Cuando uno escucha sobre Helen Fielding, es inevitable relacionarla con Bridget Jones. Incluso, en las calles, muchos la llaman por el nombre del personaje que puso a la autora originaria de West Yorkshire, Reino Unido, en las grandes ligas de la literatura romántica a finales de los 90 y ganó más popularidad en 2001, cuando la historia dio el primer salto a la pantalla grande.

Pero Helen no es Bridget, ni pretende serlo. "Estoy constantemente tratando de escribir alejada de ella", admitió este año la escritora de 60 años durante su paso por India. Quizás la diferencia más significativa entre ellas es que Fielding ha recorrido más el mundo que Jones, siendo el Hay Festival en Arequipa una de sus paradas, y no es para menos. El diario de Bridget Jones (1996) y Bridget Jones, Sobreviviré (1999) -que fueron publicados en 40 países- vendieron más de 15 millones de copias, mientras que el último libro de la trilogía Bridget Jones: Loca por él (2013), vendió 46 mil copias en su primer día de publicación solo en el Reino Unido.

“Me convertí en la voz de Bridget mientras escribía, hay algo en eso que me hace sentir cómoda”, admite. Esa voz empezó a resonar en 1995 cuando Helen publicaba columnas con ese seudónimo en el periódico The Independent sobre la vida de una soltera en Londres. La popularidad fue tanta que el editor le sugirió publicarlas, interrumpiendo así el proyecto de su segundo libro: una sátira sobre las divisiones culturales en un país africano imaginario -totalmente alejado a lo que Fielding escribía en ese entonces.

¿La clave del éxito? La mirada interna a los conflictos de una mujer. Las situaciones que atravesaba Bridget no eran ajenas a las de sus espectadoras. Además, con la continuación de los libros y las películas, aumentaba la disputa interna: ser auténtica o ser lo que la sociedad impone y por qué. Aunque en los últimos años, esa fórmula ha sido criticada.

Ícono de la cultura pop vs. Críticas



Las novelas sobre Bridget Jones permitieron que, en 2016, Helen Fielding sea incluida dentro del Woman's Hour de la BBC como una de las siete mujeres que más influyeron en la cultura femenina británica en las últimas siete décadas. De hecho, por el tipo de literatura, la autora fue situada dentro del chick-lit (novelas románticas), considerado por algunos como la segunda ola del feminismo, codeándose con Nancy Mitford (No se lo digas a Alfred), Meg Cabot (El diario de la princesa), Candace Burshnell (Sex and the City), Lauren Weisberger (El diablo viste a la moda), entre otras.



En esos tiempos, que una mujer mostrara sus imperfecciones e inseguridades fue una revolución y convirtió a Bridget Jones en un ícono de la cultura pop. Sin embargo, años más tarde, ese mismo movimiento criticó su obra. Sus adversarias señalaban que, en la filosofía de Helden, la mujer no podría realizarse a no ser que tenga un físico “aceptado” socialmente. Además, tanto en el libro como en la película, Bridget tenía un jefe que la acosaba y ella también acosa a otro superior, Daniel Cleaver.

“Los tiempos han cambiado y es algo bueno. Hoy Bridget no habría sido tratada como antes”, hace mea culpa su autora. En más de 20 años de relación entre Helen y Bridget, muchas cosas han cambiado. Ahora, la autora británica busca darle una voz más feminista a su personaje y su más reciente cambio es una nueva colección ‘Las feministas no visten de rosa (Y otras mentiras)’, que seguramente brindará más detalles en el Hay Festival.

Más datos:

El Hay Festival Arequipa se desarrollará en diversos lugares del Centro Histórico de Arequipa desde el jueves 8 hasta el domingo 11 de noviembre. Programación detallada: https://www.hayfestival.com/arequipa/home