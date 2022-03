El vestido de quinceañera le queda pintado. Como si se lo hubiesen hecho a medida. Pero no. Lo alquiló hace poco para celebrar los tres lustros de La habitación de Henry Spencer, el programa en el que genera contenido de entretenimiento para YouTube desde el 2007, el primero del Internet local, mucho antes del estallido de las redes sociales. Ataviado con la prenda, salió a la calle a conversar con la gente. Las pláticas pedestres forman parte de una sección característica de su show, distinguida también por la persecusión que emprenden contra él miembros del serenazgo o vigilantes de universidades, mientras le piden que se vaya a grabar a otro lado. Él no se pelea con ellos. De hecho, ya no quiere ir por la vida en contra de la corriente. Al menos, no tanto.

Puedes seguir a Luis Carlos en www.lahabitaciondehenryspencer.com. En Youtube, Facebook, Instagram y Tik Tok. (Foto: Víctor Idrogo)

Para las fotos de esta entrevista con Somos, lo vuelve a rentar. Necesita ayuda con la parte de atrás y su madre lo asiste. Ambos viven en un departamento, que es a la vez su estudio de grabación. “Hoy me siento bien. Querido, halagado, con muchas ganas de ver lo que haré los próximos 15 años”, empieza diciendo Luis Carlos Burneo, youtuber, comediante, ex reportero de televisión y locutor. Limeño, 40 años.

El festejo del ‘quino’ le llega con una apertura de mente en general, un paso que le ha tomado dar por años. A diferencia de la estridencia y psicodelia de otros generadores de contenidos peruanos, su estilo ha querido siempre ser fiel a su forma de ver el mundo: desde el otro lado de lo convencional. Siempre tirado a lo que su cerebro y espíritu le dictan: lo old school, punk, rocker, independiente, libre de las ataduras de las tendencias. Algo muy personal.

La habitación de Henry Spencer tiene entre sus secuencias principales entrevistas a personajes de todos los campos.





Ya desde chico era muy fan de la cámaras. “En los ochentas mi papá compró una cámara Betamovie y yo hacía mis videos. Para mí era fascinante registrar videos en casa, en paseos, en fiestas. Robarle esos trozos a la realidad y luego reproducirlos en el televisor. Yo tengo un archivo alucinante de todo lo que he grabado en mi vida. Todo eso es un tesoro invaluable”.

Burneo sintió una atracción inmediata por las cámaras y las pantallas desde niño. Estudió luego comunicaciones y, según dice, hace hoy lo que siempre soñó. (Foto: Archivo Personal).

Fue su hermano menor quien, en una cabina de Internet, le enseñó en el 2005 qué cosa era eso del YouTube. “Es como un Google de videos. Pones Nirvana y, en vez de salirte links, te salen videos”, le dijo. Esa plataforma se convertiría en su casa luego de que egresara de estudiar Comunicaciones en la universidad, y cuando productores de TV le dijeron que lo suyo eran “solo videos caseros”. La epifanía, dice, le vino en una combi.

Mucha cinta ha corrido desde entonces.

“El programa al inicio tenía muchos videos random. Luego comencé a salir a la calle a hacerle preguntas a la gente y eso es algo que sigo haciendo porque a todos nos gusta. En el 2014, inspirado por David Letterman, pongo un set en mi sala y comienzo a entrevistar personas. Entonces, eso era rarísimo. Los actores llegaban y me decían: ‘pero esta es tu casa?...” Hoy es tan común. Ahora hago también monólogos, digamos un poco más serios”, narra Luis Carlos. Un show multiformato, pues, que no se cansa de innovar.

¿Cuán retador ha sido ser youtuber por 15 años?

Ha sido superdifícil. La gente suele ver la parte bonita, que es la que uno expone, porque entretenemos. Pero hace 15 años no había plata porque todo era muy nuevo. Con la aparición de las redes tampoco fue que las marcas auspiciaran al toque. Todo ha ido bastante lento. Probablemente, hasta la actualidad, La habitación... es el único programa que es autogestionado. Me encantaría tener millones de auspiciadores, pero no los tengo.

¿Cómo autogestionas?

Tengo una comunidad maravillosa que sostiene esto. Hago shows de stand up comedy, vendo merchandising y acabo de lanzar contenido premium para suscriptores.

¿Por qué esto último no lo hiciste antes?

Lo hice, pero mal. Ahora ya sé cómo. Hay muchas cosas que no he hecho antes y las estoy haciendo porque siempre viví concentrado en generar contenido y no tanto en el tema económico. Ahora, a mis 40, me doy cuenta de que lo tengo que hacer.

Estás en busca del balance.

Exacto. No solo ser full indie, orgánico... o sea, no quiero hacer lo mismo que los demás, pero es claro que necesito auspiciadores. Me emociona hacerlo a mi manera.

Acabas de sortear un televisor por primera vez, en un live. Y te ha costado.

Totalmente. Me ardía en el alma de solo pensar la idea. Estoy cambiando. Yo soy un poco así, pero quiero dejar de serlo. La gente que hacía cosas con la intención de generar likes me generaba cosquillas. Hoy entiendo por qué. No viviría solo sorteando cosas, pero lo quiero comenzar a alternar con el contenido que hago. Por eso hice el sorteo con nombres y papelitos en una caja. Y me vacilé mucho, la verdad. La gente también.

¿Qué otros planes tienes?

Varios. Estoy escribiendo una serie web. Tengo más shows de stand up, iré a provincias. Y hay un podcast en camino que me tiene muy emocionado. Se vienen cosas chéveres. //

(Foto: Víctor Idrogo)





CINCO MOMENTOS EMBLEMÁTICOS DE “LA HABITACIÓN...” COMENTADOS POR LUIS CARLOS BURNEO

1. Cachanguita con la abuela (2007)

“Se me ocurrió generar un segmento de cocina con mi abuela, con quien llevaba, desde niño, una extraordinaria relación, casi de mejores amigos. La idea era muy sencilla: mostrar la ternura de la relación abuela-nieto, a través de los platos que ella cocinó cuando sus hijos y nietos eran pequeños. Fue un éxito total, las personas conectaron muchísimo, y ella -al margen de las celebridades que aparecían en el canal- se volvió un personaje muy seguido y entrañable de La Habitación”.

2. Cumpleaños de Mario Poggi en Miraflores (2009)

“Uno de los episodios más bizarros y emblemáticos de la historia de La Habitación. Tuve una relación curiosa con Mario Poggi, quien frecuentemente se enojaba conmigo. Ese día llegamos a Miraflores y aunque al inicio Don Mario se mostraba arisco, poco a poco empezó a soltarse y durante los próximos 30 minutos mostró a este personaje alocado, histriónico, irreverente, que nos divirtió tanto. Si bien esa conversa es del 2009, durante pandemia la resubí a Facebook e Instagram y reventó en vistas, llegando a millones de visualizaciones. Es un episodio que me comentan todos los días, siempre lo vuelven a ver”.

3. Con Pedro Suárez-Vertiz (2008)

“Yo era un chico con una cámara de video, y con ese ímpetu llegué a una rueda de prensa de un festival de rock peruano y me crucé con Pedro Suárez-Vertiz, que ya se retiraba. Le solicité una pequeña entrevista y a pesar que se iba, aceptó. Me dijo algo rápido y yo le respondí 30 minutos, Pedro sonrió incrédulo por mi solicitud, pero durante 30 minutos se sentó conmigo y conversamos de todo un poco. En pandemia la resubí a redes, y el mismo Pedro la compartió, elogiando mi trabajo”.

4. Chabelos en vivo en mi cuarto (2008)

“En el 2007 inicié transmisiones en vivo desde mi cuarto, en donde se sentaban artistas para conversar conmigo frente a una laptop con dos guías telefónicas como soporte. El público participaba a través del messenger de Hotmail, totalmente en boga en ese momento, y de llamadas telefónicas que yo hacía a Perú y a todo el mundo, utilizando Tarjeta 147. Chabelos, la banda de Giovanni Ciccia y Sergio Galliani, nos regaló un set acústico a propósito del lanzamiento de su disco Nunca seremos músicos”.

5. ¿Tú eres pituco? (2015)

“El episodio más visto y viralizado de La Habitación de Henry Spencer. Apareció en diarios, portales webs, revistas, programas de televisión, radio y más medios. La idea: ir a la universidad supuestamente más pituca del Perú a hacer la pregunta de rigor. En el minuto 2:33 aparece una chica cuya respuesta y forma de hablar es tal vez más curiosa, y los internautas la bautizaron como “la chica del min 2:33″. Años después, y mientras grababa otra nota en otra universidad, nos reencontramos, lo que generó el episodio “¿Tú eres pituco? El reencuentro”.





NO TE LO PIERDAS

Luis Carlos Burneo presentará su show de stand up comedy el 23 de marzo a las 8 p.m. en el Teatro Julieta. Las entradas se venden en Joinnus.

Puedes ser suscriptor Premiun de La habitación de Henry Spencer aportando 3 soles al mes (plan Pitucos); S/.40 (plan requetepitucos) o S/. 100 (Club 007). Con ellos se accede, dependiendo del caso, a contenido exclusivo al que se ve en canal de Youtube, invitaciones a eventos presenciales y detrás de cámaras de las grabaciones. Más información aquí.

El merchandising del programa incluye polos, tazas, café, gorras y más. Accede a la tienda aquí.





VIDEO RELACIONADO:

El creador de contenidos Ioanis Patsias y el oficio de crear contenidos de alta calidad en Internet





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: