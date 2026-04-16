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Resumen

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Después de la presentación del libro “Heroínas de la mar” en Lima, y antes de su regreso a Ica, nos encontramos con Obla Paliza en la Costa Verde para retratarla frente al mar de sus amores.
Después de la presentación del libro “Heroínas de la mar” en Lima, y antes de su regreso a Ica, nos encontramos con Obla Paliza en la Costa Verde para retratarla frente al mar de sus amores.
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Celeste Pérez, Diana Gonzales Obando

Conociendo el mar se diluyen las fronteras. Somos un solo planeta conectado de costa a costa y los seres que lo habitan nos recuerdan la urgencia de protegerlo. Desde sus orillas o sus profundidades, muchas mujeres lo están haciendo. En el libro “Heroínas de la mar” encontramos a muchas de ellas: científicas y defensoras de los mares que son homenajeadas en sus páginas ilustradas. Somos logró conversar con algunas para continuar con este merecido reconocimiento.

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