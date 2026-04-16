Conociendo el mar se diluyen las fronteras. Somos un solo planeta conectado de costa a costa y los seres que lo habitan nos recuerdan la urgencia de protegerlo. Desde sus orillas o sus profundidades, muchas mujeres lo están haciendo. En el libro “Heroínas de la mar” encontramos a muchas de ellas: científicas y defensoras de los mares que son homenajeadas en sus páginas ilustradas. Somos logró conversar con algunas para continuar con este merecido reconocimiento.

Antes de que el Perú mirara con urgencia su biodiversidad marina, Obla Paliza —hoy de 95 años— ya estaba recopilando datos sobre plataformas balleneras y abriéndose paso en un mundo de hombres. Todo empezó con una imagen imposible de olvidar: el feto de un cachalote casi formado, expulsado en plena faena en las orillas de la provincia de Paita. “Eso fue lo que me atrapó”, recuerda. Desde ese instante, quiso entender cómo crecía ese gigante, qué necesidades tenía, cómo se desarrollaba en el mar peruano.

En esta postal de 1959, la bióloga Obla Paliza extrae un diente de cachalote en la plataforma de descuartizamiento de ballenas de Paita, para un estudio sobre la edad de esta especie. / Archivo Personal

Bióloga y profesora, encontró en el océano una forma de vida. En condiciones extremas, Obla recogía decenas de datos por animal antes de que desapareciera en minutos de las plataformas de la costa, armándose de grandes cuchillos y curiosidad. “Hablamos de animales enormes, de entre 15 y 18 metros. Cortábamos y sacábamos estómago, vísceras, testículos… para luego investigar. Era un trabajo duro, razón por la que al principio tuve que insistir para que me dejaran entrar. En ese entonces solo lo hacían hombres”, explica. Con el tiempo, se posicionó como la pionera en la investigación de los cachalotes en el ámbito local y sus investigaciones se difundieron más fuera que dentro del país. “Se publicaba en Inglaterra, Noruega… aquí no había interés”, dice. Aun así, persistió. “No te paga nada, pero es una satisfacción sumar algo al estudio de esta fascinante especie”. Su trabajo no solo ayudó a entender al cachalote, sino que aportó evidencia clave para cuestionar prácticas extractivas. Hoy, su legado sigue vigente.

La Dra. Norma Chirichigno ha sido catedrática en San Marcos y Villarreal. Fue ictióloga del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) por muchos años. En 2024, el pez lagarto real del Pacífico fue nominado como ‘Aulopus chirichignoae’ en su reconocimiento. / Archivo Personal

Por otro lado, con 98 años bien puestos, Norma Chirichigno sigue siendo un personaje solicitado. La buscan especialistas y seguidores de su trabajo de distintos países que sueñan con ver a esa pequeña mujer cuyas investigaciones pioneras aportaron profundamente a la taxonomía de los peces marinos en el mundo. Pero por su estado de salud no siempre es posible. La encontramos junto a su sobrino Luis Galli y su hermana Marta, quienes nos recibieron y usaron sus voces para contarnos parte de su historia. “Siempre quiso destacar dentro de la investigación a pesar de que su sueño de toda la vida era ser bailarina de ballet”, dice Galli. “¿Eso es cierto?”, le preguntamos, y la doctora nos lanza una sonrisa traviesa. Cuentan que eligió el mar porque siempre pensó que el principio y el fin de todo era el océano.

El libro “Heroínas de la mar”, recopila la historia de 18 mujeres peruanas que, desde sus tribunas, han dedicado sus vidas a la investigación y el cuidado de nuestros mares. Las heroínas son Norma Chirichigno, Obla Paliza, Marilú Bouchón, Patricia Gil-Kodaka, Eliana Zelada, Joanna Alfaro, Sara Purca, Susana Cárdenas, Adriana González Pestana, Kerstin Forsberg, Alejandra Mendoza, Magali Estrada, Evelyn Lamadrid, Jenny Pizarro, Elsa Vega, Carmen Arenas, Rosa Canelo y Fany León.

Viajó por el mundo gracias a su especialidad. Hizo un doctorado en una época en que postergar el rol de los cuidados del hogar por una profesión —mucho más si era una dedicada a las ciencias— significaba retar a la sociedad. Su carácter tuvo mucho que ver: ser estricta, la obsesión por el detalle, el estudio y la memoria fotográfica forjaron su carrera. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero dejará a la humanidad destacados discípulos que la honran y continúan divulgando sus aportes que perdurarán en sus libros por siempre. Irónicamente, a Norma nunca le gustó el pescado: quizá los amó tanto que no se permitió dañarlos de ninguna manera.

Luchadoras a toda costa

Con 14 horas de diferencia nos contesta Adriana González. Vive en Australia, pero ha viajado a Timor-Leste a bucear en busca de tiburones. Buena parte de su trabajo lo pasa bajo el mar, rodeada de esta temida especie marina sobre la que caen todavía muchos prejuicios. Haber nacido en Lima, en una ciudad de concreto entre un desierto y un océano tan productivo, han sido determinantes para elegir dedicarse a la biología marina: fue parte de la primera promoción de biólogos marinos de la Ucsur.

Adriana González explorando el mar. Su pasión por el cuidado e investigación de los tiburones la ha llevado a bucear junto a ellos en Galápagos, Islas Fiji, Australia, Filipinas, entre otras latitudes. / Archivo Personal

Durante una pasantía en Galápagos, encontrarse cara a cara con lo más prehistórico de esta especie fue vital para decidirse a estudiarlos: “Es como regresar a un estado prístino donde la naturaleza siente curiosidad hacia el hombre”. Su primera reacción fue de terror: “Tenía todo el prejuicio de la película, pero al darme cuenta de que estaban descansando tranquilos no sentí una amenaza”. Fue cautivada por el tiburón martillo, sobre el que hizo su tesis de pregrado, y continúa conociéndolos a fondo. Aunque en el Perú no haya buceo con tiburones, las investigaciones de González se han desarrollado en desembarques pesqueros y recolectando muestras. Sumado a su trabajo de investigación, trabaja con pescadores y comunidades para acercar la ciencia a la sociedad. Actualmente, es parte de un proyecto de la UICN donde se mapea a escala global los hábitats críticos de los tiburones y rayas. La investigadora Joanna Alfaro, también parte de este libro, ha sido un importante referente en su carrera.

Kerstin Forsberg comenzó trabajando con pescadores, comunidades y escuelas la sensibilidad hacia las especies marinas como tortugas y mantarrayas. Nuevas generaciones siguen su ejemplo. / Rolex Awards for Enterprise

La historia de amor entre el mar y Kerstin Forsberg también comenzó en la niñez. “Biología era mi curso favorito, terminaba el recreo y corría a clases”. Ahora, con 41 años, la bióloga marina se ha dedicado a concientizar sobre el valor de las especies migratorias, especialmente las mantarrayas en Tumbes. Trabaja con escuelas, comunidades, pescadores locales y voluntarios creando conciencia social desde Planeta Océano. Su especial dedicación hacia las mantarrayas gigantes comenzó en 2012, cuando se percató de que en Ecuador estaban protegidas, pero no al migrar hacia el Perú, pues aquí eran capturadas para el comercio de su carne. Así luchó por una resolución que las protegiera y lo consiguió.

Su trabajo por salvaguardar las especies marinas involucrando a las comunidades, investigando para el manejo de políticas públicas y acercándose a colegios ha sido reconocido internacionalmente. En estos meses están tratando de sacar adelante un proyecto turístico con la asociación de pescadores: comprando una embarcación, buscan iniciar rutas de avistamiento de mantarrayas y fauna marina en Tumbes.

Incluso, arriesgando la vida

También al norte, Fany León levanta la voz. Nacida en Zarumilla y criada por su abuela agricultora en donde el mar se une con el agua dulce de río, aprendió desde niña que cada ecosistema debe ser protegido. “Las antiguas generaciones no depredaban la zona de amortiguación de los manglares (Tumbes). Eso ha cambiado, principalmente por la deforestación y la crianza indiscriminada de langostinos”, apunta. “Hemos perdido mucho manglar”. Insta a proteger lo que queda: un territorio único donde conviven peces, cangrejos y las preciadas conchas negras. “Aquí tenemos carbono azul”, explica, como quien defiende un tesoro invisible que equilibra el cambio climático.

Una de las alertas a las que Fany León ha pedido volver la mirada a las autoridades es la detección de microplásticos en conchas y cangrejos de los manglares.

Desde su asociación de recolectores y pescadores, impulsa prácticas sostenibles y nuevas formas de subsistencia, como productos derivados del mar que permiten “dejar descansar” al ecosistema, pero su lucha va más allá. A diario, Fany lleva a niños al manglar, les enseña a no contaminar y conservar. “Queremos que las nuevas generaciones se involucren”, afirma, siguiendo los pasos de su abuela.

Estar en la primera línea de defensa del mar en ocasiones involucra leyes, juzgados y lucha intelectual. Desde Chimbote, Evelyn Lamadrid enfrenta delitos que amenazan los ecosistemas marinos: tráfico de especies, pesca ilegal y comercio clandestino. Su trabajo ha golpeado directamente a mafias organizadas —como la incautación de 182 kilos de aletas de tiburón en 2023— y también le ha costado amenazas de muerte.

En 2024, el reportaje “The Shark Fin Hunters” (“la cazadora de aletas de tiburón”, en español), protagonizado por Lamadrid, y producido por la cadena de noticias inglesa Al Jazeera, ganó el premio Emmy Medioambiental. / Josh Rushing

“Mi trabajo no consiste solo en aplicar la ley. Es escuchar y hacer que otros sean escuchados”, explica. Formada en derecho cuando la especialidad ambiental apenas existía, eligió ese camino pese a que había quienes le decían que no tendría futuro. Hoy, articula a pescadores, científicos y periodistas en una red que le permite actuar y sostenerse frente al riesgo. “No hay forma de hacer esto sola, por eso siempre digo que los resultados de mi labor no serían posibles sin otros agentes que se suman a la lucha por la protección del mar”, reflexiona. Para Lamadrid, el problema es estructural: mientras la minería ilegal acapara atención, la pesca ilegal crece sin suficiente control. “No podemos permitir que se disfrace de pesca exploratoria lo que es ilegal. Las normas deben basarse en ciencia y no netamente en escritorio”, advierte.

Así como estas aguerridas activistas del mar, los peruanos estamos llamados a defenderlo. //