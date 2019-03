La historia detrás del homenaje de Barbie a la peruana Mariana Costa

Desde su creación en 1959, la muñeca Barbie ha hecho felices a millones de niñas en diversas partes del mundo. Sería injusto negar tal postulado. Como también las críticas que ha recibido en el tiempo por perseguir estándares tradicionales de belleza o promover deseos o intereses superficiales. Ya saben, cabellera dorada radiante, ojos del color del cielo, una perfecta cintura, sonrisa de revista. Eso le ha jugado en contra, sobre todo ahora, en tiempos de empoderamiento femenino.

Era necesaria, pues, una reinvención. Y en octubre del 2018 se dio –quizás– el paso más importante para ello. La compañía lanzó Brecha de Sueños (Dream Gap), una iniciativa global que busca crear conciencia sobre los factores sociales que impiden a las niñas alcanzar su máximo potencial.

“Día a día nos ponemos el reto de buscar nuevas oportunidades que ayuden a potenciar las capacidades de las pequeñas. Queremos ampliar su visión e impulsarlas a ir tras sus sueños, demostrándoles que pueden ser lo que quieran ser y que no hay obstáculo que las pueda frenar”, comenta Alejandro Gómez, core brands marketing director LATAM de Mattel. Y como se necesita predicar con el ejemplo, se lanzaron a la tarea de buscar mujeres destacadas en 19 países. Modelos a seguir, pues, pero de la vida real.

UNA BARBIE PERUANA

Un mes después de anunciar la campaña, la marca norteamericana se puso en contacto con Mariana Costa, la cofundadora y CEO de Laboratoria. Ella ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo en acercar la tecnología a mujeres de escasos recursos. Por ello, además, fue incluida en una lista de la BBC como una de las mujeres más influyentes del mundo.

“Me sentí honrada de que me considerasen”, admite, “aunque al inicio tuve mis dudas”. Y es que la empresaria de 33 años no se sentía identificada con Barbie. “No era un juguete que, para mí, fuese muy relevante. Y definitivamente tuvo un rol en reforzar ciertos estereotipos de belleza que, creo, no son los correctos. Pero entendí un poco más el contexto de la campaña. Al final, creo que es una muy buena señal que una marca de ese nivel haga algo así”, señala.

Esta semana, como marco del aniversario 60 de Barbie, Mattel realizó un homenaje a esas 19, Mariana incluida. A cada una le regalará un ejemplar hecho a su imagen y semejanza.

REFUERZO POSITIVO

Para la psicoterapeuta Martha Kaik, esto representa un impacto positivo y, como ella lo define, motivador. “Esta peruana ha destacado por su logro académico, profesional, de servicio. Y eso es lo que se está representando en la muñeca. Esto permite a la mujer verse representada en todas sus facetas”, analiza.

La experta va más allá: “Las mujeres somos más que cuerpo y belleza. También tenemos logros que nos pueden representar, que nos ponen en alto. Ahora sí se está humanizando y eso es importante”.

Mariana concluye: “Mi participación en esta y otras campañas siempre va a estar vinculada a tratar de construir nuevas oportunidades”. Y es que referentes como ella demuestran a las niñas, mujeres del mañana, que pueden ser lo que quieran ser. //

EL DATO:

