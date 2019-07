La historia de los peruanos que participaron en los primeros Panamericanos de 1951

Con esa leve carraspera que los 92 años le han regalado, Miguel León Pizarro piensa cuánto han cambiado todo desde sus épocas como joven velocista. Eran otros tiempos y también otras zapatillas. “Corríamos en pista de ceniza y con un calzado que tenía clavos en las suelas”. No eran toperoles de chimpunes, aclara, eran clavos. Desde la remozada Villa Deportiva Nacional, en San Luis, sede de los Panamericanos Lima 2019, don Miguel se ve confrontado con el tiempo. Hace una pausa mientras aprecia la nueva pista atlética, los modernos edificios, y regala otro recuerdo. “Una vez me tuvieron que prestar unas zapatillas. El brasileño que me las dio calzaba como 50, creo, así que tuve que ponerme cuatro medias en cada pie para poder encajar”, dice y se carcajea.

León Pizarro fue parte de la delegación de 82 deportistas peruanos que nos representó en la histórica primera edición de los Juegos Panamericanos, en Buenos Aires, en 1951. Pocos de esa promoción sobreviven hoy, reconoce. Recuerda a muchos de sus compañeros de grupo que ya no están, como Gerardo Salazar, que fue medalla de plata en decatlón en dicha competencia. A su mente acude otro nombre: Julia Sánchez, la primera atleta peruana en ganar una medalla de oro en ese evento. Ella le ganó en 100 metros planos a su rival, la estadounidense Jean Patton.

Aquella fue la mejor participación que tuvo el país en los panamericanos, si se atiende al medallero: dos preseas de oro, cinco de plata y siete de bronce. León Pizarro, que es tío abuelo del futbolista Claudio Pizarro, estaba aún en sus primeros veintes cuando le tocó viajar hasta Buenos Aires con la comitiva nacional. Respaldaban su presencia las medallas en torneos sudamericanos y bolivarianos que empezaba a acumular en su vitrina.

Miguel León.

