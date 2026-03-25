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Una férrea disputa entre los Sharks y los Calgary Flames por el control del puck. En el hockey, defender el territorio es un ritual que se juega al límite.
Una férrea disputa entre los Sharks y los Calgary Flames por el control del puck. En el hockey, defender el territorio es un ritual que se juega al límite.
/ Bryan Kennedy
Por Gisella Salmon

Nunca había ido a un partido de hockey y, para ser honesta, no estaba segura de querer hacerlo. Pero la tendencia mandaba. No en vano existe hoy un BookTok —esa comunidad de lectores en TikTok— que ha transformado este deporte en un fenómeno cultural, una literatura viral que ha convertido los sticks y pucks en los nuevos objetos de deseo de millones de lectores, y que también ha llegado a la televisión en series como “Heated Rivalry”.

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