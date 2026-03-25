Nunca había ido a un partido de hockey y, para ser honesta, no estaba segura de querer hacerlo. Pero la tendencia mandaba. No en vano existe hoy un BookTok —esa comunidad de lectores en TikTok— que ha transformado este deporte en un fenómeno cultural, una literatura viral que ha convertido los sticks y pucks en los nuevos objetos de deseo de millones de lectores, y que también ha llegado a la televisión en series como “Heated Rivalry”.

El sol anima lo que queda del día mientras dejamos atrás San Francisco. Menos de una hora de ruta y una fila interminable de anuncios de empresas tecnológicas nos confirman que ya estamos en San José, el corazón de Silicon Valley.

Acudimos, junto con un grupo de periodistas que cubrían el Samsung Galaxy Unpacked, a un partido de hockey sobre hielo. Verlo en vivo, respirarlo, fotografiarlo y sentir toda la intensidad. Ya a pocas cuadras del estadio, la ciudad empieza a transformarse. El gris urbano cede espacio a una ola turquesa que avanza con una convicción casi festiva.

El Tanque de los Tiburones no decepciona. Una experiencia cultural registrada con el lente del Galaxy S26.

Camisetas, bufandas, gorras. El símbolo se repite una y otra vez: un tiburón mordiendo un stick de hockey. No hace falta preguntar qué equipo juega esa noche. El SAP Center, conocido como el Tanque de los Tiburones o la casa de los Sharks, aparece como una promesa cumplida. Grandes carteles con los rostros de los jugadores se elevan en señal de bienvenida y más de 17 mil amantes del deporte hacen vibrar el recinto.

Sincronía quirúrgica

Dentro, todo funciona con minuciosa precisión: seguridad, controles electrónicos, escaleras mecánicas, butacas cómodas. A casi 13 grados, pero con el calor de los Sharks Faithful —fánaticos fieles—, no se necesita de abrigo. Una impresionante pantalla anuncia a los Sharks (EE.UU.) vs. los Calgary Flames (Canadá). El “Go Sharks!” no se grita, se corea como una respiración colectiva, mientras los lugares se iluminan al ritmo de la música. Padres, madres, niños pequeños, abuelos. Esto no es solo una cita deportiva, sino una fiesta compartida.

En medio del hielo, la pulidora Zamboni, caracterizada como un tiburón, inicia su recorrido de limpieza. Nadie parece apurado para el inicio, pues la espera también es parte del ritual. Cuando el túnel se abre, los jugadores locales salen al hielo directo desde la garganta del tiburón. Suenan los himnos de las escuadras, el intenso ‘clack’ del puck —esa pequeña pastilla de caucho que se escapa a la vista— y las voces vibrantes que no cesan de alentar al equipo local. Estamos ante la Liga Nacional de Hockey (NHL).

Marea turquesa. El SAP Center recibió a más de 17 mil fanáticos en una noche donde el poderío de la localía se mezcló con un ambiente de fiesta compartida. La casa de los Sharks no cesaba de rugir.

Así, tras el puck drop, el estadio estalla. Aquí los jugadores no patinan, vuelan como ráfagas. Son proyectiles de cien kilos que frenan en seco levantando una lluvia de cristales de hielo tras su paso, una danza precisa y calculada mientras el puck se desplaza tan rápido que es complicado seguirle la pista, al menos para los espectadores novatos.

De pronto un sonido ensordecedor y vibrante, luces rojas destellantes tras la portería y tribunas en movimiento coordinado. El “yeah!” se abre paso como una descarga eléctrica que truena en las paredes del Tanque. No es necesario más explicación, es la señal de que alguien ha anotado. Aquí todo se pone más eléctrico. El chillido de las cuchillas de acero contra el hielo, los choques hombro a hombro, stick contra stick. El cuerpo también juega y las peleas son parte de una disciplina con código de honor.

Caen los guantes, se detiene el tiempo y el estadio se entrega al morbo de un rito antiguo. Nadie se sobresalta. Nadie se escandaliza. Más bien, avivan y aplauden el roce. Sin esa rudeza, el juego estaría incompleto. La violencia no rompe el pacto, lo sostiene. Una amonestación, a la jaula y el estadio ruge ante el Power Play: esa oportunidad en la que un equipo tiene un hombre más sobre el hielo por una falta del rival.

Show, cámaras y corazones

Entre tiempos, el estadio no se apaga. Se transforma. Música en vivo, animadores, juegos y pantallas que no dejan escapar nada. La Kiss Cam hace su trabajo con una eficacia casi cruel. En una de las pausas, la cámara se detiene en un padre que baila sin pudor, mientras su hija adolescente intenta desaparecer. Ella se cubre el rostro, niega con la cabeza, pide auxilio en silencio. El estadio se ríe con ellos.

La mascota aparece en los momentos justos. Cuando el juego se tensa, cuando el marcador no acompaña, cuando hace falta volver a respirar. Da aliento y sostiene el ánimo. Como para recordar que nadie viene solo a ganar.

Los Sharks perdieron esa noche. Y, sin embargo, nadie pareció enfurecerse. No hubo silbidos ni salidas apresuradas. El “Go Sharks” siguió sonando, distinto, pero intacto. Aquí no se viene solo por el resultado. Se viene por la pertenencia, por alentar.

Afuera, el hockey seguía vivo en las bufandas, casacas y guantes que nadie tenía prisa por guardar. Entendí entonces por qué este deporte inspira hoy novelas y ficciones que escalan las listas del “New York Times”: no se trata solo del juego, sino del mundo que lo rodea. Salí del SAP Center sin dominar las reglas, pero con una certeza: el hockey no se mira, se vive. Y, sin darme cuenta, ya caminaba contagiada del sentimiento vibrante del Tanque de los Tiburones. //