El hombre llega a la luna, 50 años después: coleccionistas peruanos muestran sus tesoros de otro mundo

Una nave se aproxima a una superficie blanca de aspecto poroso. Mientras algunos hombres intercambian palabras, otro hace un conteo de 30 segundos. “Houston, aquí base de la Tranquilidad. El Eagle ha alunizado”, dice el comandante Neil Armstrong. El 20 de julio de 1969, tras recorrer 380 mil kilómetros, el hombre llegaba por primera vez a la Luna. Una proeza sintonizada por 600 millones de personas en sus televisores en blanco y negro y que ahora puede verse en YouTube, y a color. El periodista y coleccionista Marcos Chumpitaz (41), sin embargo, puede darse el lujo de revivir tamaña hazaña reproduciendo una cinta de edición especial que fabricó la distribuidora estadounidense Castle Films ese mismo año, titulada Estados Unidos en la Luna (America on the Moon, por su nombre en inglés).

Su afición por el coleccionismo –entre otros, de temática lunar– se remonta a su infancia. “Cuando tenía siete años, jugaba con un módulo espacial que venía con tres astronautas y un robotito. Podías simular que explorabas la Luna. Era uno de mis favoritos”, rememora feliz y, segundos después, se lamenta por no haber podido conservarlo. Su expresión vuelve a cambiar cuando coge un astronauta echado sobre una nave en miniatura. En el centro de esta se lee ‘Apollo’. La emoción no solo es porque el juguete sea de la época, sino porque fue su primera adquisición, hace seis años, y marcó el inicio de su coleccionismo espacial.

Muñeco de 12 pulgadas de ‘Buzz’ Aldrin que lanzó Hasbro por el 35 aniversario de la llegada a la Luna (1999). (Foto: Richard Hirano)

-TESORO ENCONTRADO-

El objeto más importante de su colección vendría a continuación: de un sobre saca la revista Caretas del 24 de julio de 1969. Sus páginas muestran un extenso reportaje con imágenes compartidas por la NASA. “El texto es una poesía. La llegada a la Luna era algo increíble para la gente. Fue toda una locura”, cuenta. La forma como consiguió el ejemplar es igual de alucinante. Cinco años atrás, Marcos fue a la zona de revisteros del jirón Camaná, en el Centro de Lima, para añadir piezas a su colección. “Cuando busco revistas, lo primero que me fijo es en el año. Hurgando, no sé cómo veo la portada de Caretas. La reviso y estaba perfecta”. No lo pensó dos veces y la compró a tres soles.

El objeto más importante de su colección es la revista Caretas del 24 de julio de 1969. Sus páginas muestran un extenso reportaje con imágenes compartidas por la NASA. (Foto: Elías Alfageme)

En la misma zona, a solo unos metros, está el puesto de José Guadalupe (55), un vendedor de antigüedades. Al negocio, confiesa, entró por casualidad. Había cumplido 40 años y sentía que era hora de dejar el rubro de transportes para emprender nuevos rumbos. Un compañero lo animó a vender monedas y billetes antiguos en el Centro de Lima. “Con el tiempo, me di cuenta de que las antigüedades tienen más alcance: juguetes, fotografías, adornos, de todo”, comenta. Las Malvinas, el mercado de Tacora, Gamarra y La Cachina se convirtieron desde hace más de una década en sus minas de tesoros.

Hace ocho años encontró unas naves espaciales, entre ellas, el Apollo 11 con el logo de la NASA. “La persona que me lo vendió dijo que era un regalo de su abuelo. Un objeto de ensueño en la época, pero que ahora era mejor dejarlo ir”, cuenta José. Desde entonces, forma parte de su selecta mercancía que sale a la luz para ocasiones especiales, como esta nota.

La nave que recrea la misión Apollo 11 que lanzó la NASA forma parte de la selecta mercancía de José Guadalupe. (Foto: Elías Alfageme)

Luego de la sesión de fotos, los clientes miraban pasmados las naves. Algunos, incluso, estaban dispuestos a comprar. La llegada a la Luna fue el acontecimiento del año. Y medio siglo después, lo sigue siendo.//

MÁS INFO:

Si desea agregar un artículo a su colección, puede visitar el stand de José Guadalupe en Jr. Camaná 936. También puede adquirirlo vía online en Eurekachina y AnaKelly20.