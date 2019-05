Horóscopo Pakatnamú al 31 de mayo: revisa hoy las predicciones de tu signo zodiacal

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Para superar ese problema, debes enfrentar ese conjunto de decisiones que no estás dispuesto a tomar. Atento, evasivo Jaa, con todo lo que estás perdiendo.

PON

Piedra

FEBRERO

​La familia, despistado Pon, es la que uno hace. No des por sentado el cariño de quienes te rodean y dales el lugar que se merecen.

OGG

Candela

MARZO

No tengas en cuenta a quienes solo te buscan para utilizarte. La verdadera amistad, ingenuo Ogg, también se acuerda de ti en otros momentos.

JIAN

Sol

ABRIL

Hay más de una forma de corregir ese malentendido. Pero poco podrás hacer, necio Jian, si no comienzas por admitir tu error.

GHIIS

Tierra

MAYO

​Reconocer cómo te ha afectado esa situación, sensible Ghiis, es el primer paso. Cuando lo hayas asimilado, podrás exigir lo que corresponde.

SHIAC

Pez

JUNIO

​Considera las propuestas que has rechazado hasta ahora para llegar donde estás. No restes importancia a tus logros, fuerte Shiac, y sigue tu camino.

NII

Mar

JULIO

​Las fallas ajenas deberían ser motivo de aprendizaje, no de burla. Aprende a distinguir, insensible Nii, una crítica de una mofa.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

Controlar los propios deseos, impulsivo Qechcan, es más difícil que lo que estimas. No te mientas más y asume el reto.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

Tienes unas disculpas pendientes que ofrecer. El hecho de que esa persona no haya dejado de hablarte, orgulloso Faig, no significa que no las debas.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

​No te aferres al recuerdo que aún tienes. Seguir adelante y superarlo, dolido Shache, también está sobre la mesa.

NECH

Río

NOVIEMBRE

​La confianza que otorgas es, sin dudas, un regalo preciado. No dudes, sincero Nech, en dejar de lado a quienes no la valoran.

SHI

Luna

DICIEMBRE

​Ten cuidado de prometer cosas que no vas a poder cumplir. Hazlo, inquieto Shi, cuando estés preparado. Verás que la satisfacción será mayor.