Horóscopo Pakatnamú de Somos de la tercera semana de enero del 2019

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Las decisiones que estás tomando son reflejo de tu inestabilidad. Identifica el trasfondo de cada elección, disperso Jaa, para no cometer los mismos errores.

PON

Piedra

FEBRERO

No sentirte a gusto con la imagen que tienes de ti mismo, insatisfecho Pon, puede deberse a cosas menos relevantes de lo que crees. Medita qué es lo importante.

OGG

Candela

MARZO

La manera en la que esa persona se ha aproximado a ti, sorprendido Ogg, da muchas luces respecto a lo que espera. Estás en el momento adecuado para detenerla.

JIAN

Sol

ABRIL

Depende de ti tomar esa decisión. Eso sí, egoísta Jian, recuerda que debes asumir las consecuencias de lo que vayas a hacer de aquí en adelante.

GHIIS

Tierra

MAYO

Concéntrate en el amor propio antes de permitir que otros entren a tu vida. Ten por seguro, dubitativo Ghiis, que una relación sana requiere fortaleza personal.

SHIAC

Pez

JUNIO

Puede que este episodio te haya hecho entender lo que sienten los demás respecto a la culpa y el error. Oportunidad propicia, crítico Shiac, para ponerte en sus zapatos.

NII

Mar

JULIO

No te culpes por no poder seguir adelante. Es necesario, agobiado Nii, que primero ordenes tus propios problemas. Solo así podrás encargarte de otras cosas.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

Una persona que quiere lo mejor para ti, fuerte Qechcan, no actúa de esa manera. Una cosa es la desaprobación, y otra, el trato que estás recibiendo. Da un paso al costado.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

Buscar ayuda no es reprochable. Es más: saber reconocer los propios límites, honesto Faig, es un gesto propio de alguien responsable. Esta no es una cuestión de ego.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

Puede que no hayas reparado en la repercusión de lo sucedido. Maneja correctamente esta situación, despreocupado Shache, antes de que se vuelva inmanejable.

NECH

Río

NOVIEMBRE

Estás en tu derecho de decirle lo que piensas. Sobre todo, sensible Nech, si sientes que no te corresponde solo a ti llevar esa carga. No tengas miedo.

SHI

Luna

DICIEMBRE

Superar aquellos episodios que no te permiten avanzar es clave para lograr lo que quieres. No permitas que el prejuicio, evasivo Shi, te impida obtener la ayuda que necesitas.