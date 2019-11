Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Tienes tiempo de resarcirte con esa persona. La mejor manera de hacerlo, distante Jaa, es recuperando el tiempo perdido.





PON

Piedra

FEBRERO

Aprender a compartir, distante Pon, es el primer paso para integrarte. Es momento de asumir que el trabajo en equipo es lo que conviene en esta situación.





OGG

Candela

MARZO

Comprender las razones detrás de esa reacción aparentemente desproporcionada, sensible Ogg, es un buen primer paso. Aprovecha esa circunstancia para ayudar.





JIAN

Sol

ABRIL

La rapidez con la que has asumido tu responsabilidad, recto Jian, habla bien de ti. Estás haciendo lo correcto, no te dejes intimidar.





GHIIS

Tierra

MAYO

Perder la cuenta de los logros personales, empeñoso Ghiis, no siempre es gesto de humildad. Ten cuidado con dejar que tu trabajo no sea tomado en cuenta.





SHIAC

Pez

JUNIO

Estar listo para afrontar lo que puede suceder, preocupado Shiac, requiere controlar las propias emociones. Solo así podrás apoyar a los demás.





NII

Mar

JULIO

Puede que no hayas conocido aún a una persona capaz de contener tu pasado. Mientras tanto, decepcionado Nii, no tienes por qué soportar a quienes no te merecen.





QECHCAN

Canto

AGOSTO

Estar equivocado en un tema así, dubitativo Qechcan, puede traerte problemas severos. Si no tienes la certeza de haber obrado bien, hazlo saber.





FAIG

Junco

SETIEMBRE

Es hora de meditar qué corresponde hacer de aquí en adelante. Ante la duda, preocupado Faig, valora aquello que te será más difícil recuperar.





SHACHE

Nido

OCTUBRE

Ciertas decisiones son más difíciles de tomar que otras. Es momento, impaciente Shache, de tomarte un momento para ti y pensar en esa delicada cuestión.





NECH

Río

NOVIEMBRE

Establecer metas nuevas de acuerdo con tu situación, agobiado Nech, es esencial. Existen formas de cumplir lo que quieres, aunque no se trate de tu primera opción.





SHI

Luna

DICIEMBRE

Adecuarte a condiciones impuestas por otros, impaciente Shi, no es fácil. Entender esto te ayudará a tener paciencia con quienes puedas compartir espacios a futuro.