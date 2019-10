Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Ha llegado el momento de recuperar todo el tiempo perdido. Subestimar el poder de las palabras, ingenuo Jaa, sería un grave error. Piénsalo bien.





PON

Piedra

FEBRERO

La sinceridad con la que afrontas los ataques, fuerte Pon, deja en evidencia la lealtad que tienes a tus propias ideas. No te dejes vencer por críticas vacías.





OGG

Candela

MARZO

La mejor manera de aprovechar esta oportunidad, sorprendido Ogg, no pasa por anunciarla a los cuatro vientos, sino por tratar el tema con discreción. Medítalo.





JIAN

Sol

ABRIL

No busques las causas de lo sucedido en elementos mínimos. Hacerlo, impotente Jian, solo te llevará a la frustración. En este momento debes concentrarte en actuar.





GHIIS

Tierra

MAYO

La rapidez con la que te has involucrado en una situación tan sensible, apasionado Ghiis, no es racional. Retrocede un paso y mira las cosas en perspectiva.





SHIAC

Pez

JUNIO

Aturdirte por una cuestión tan nimia, preocupado Shiac, revela tu incapacidad de asumir responsabilidades más grandes. Es momento de trabajar en tus limitaciones.





NII

Mar

JULIO

Ante la duda, lo mejor es preguntar. Asumir las intenciones de otros, pragmático Nii, te puede llevar a un problema más grande del que estimas. Cuidado.





QECHCAN

Canto

AGOSTO

La fiereza con la que te han respondido, distante Qechcan, deja claro que te encuentras ante un tema que te impacta menos que a otros. Asume esa realidad.





FAIG

Junco

SETIEMBRE

Puede que la distancia te ayude a analizar mejor qué está sucediendo en tu vida. Tomarte un tiempo para ti mismo, ajetreado Faig, es imprescindible en este momento.





SHACHE

Nido

OCTUBRE

Es posible que este hecho tan esperado no derive en lo que deseas. Controlar tus expectativas, dolido Shache, también es importante. No dejes de lado tu tranquilidad.





NECH

Río

NOVIEMBRE

La única forma de salir de esta situación es aclarando tus sentimientos. Es momento de analizar, confundido Nech, qué te impulsa a acercarte a esa persona.





SHI

Luna

DICIEMBRE

Es importante dejar de ver la soledad como una derrota. En cambio, liberado Shi, es una oportunidad para descubrirte a ti mismo en esta nueva etapa de la vida.