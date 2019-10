Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Puede que no hayas entendido la importancia de lo que está ocurriendo. Atento, distraído Jaa, con no valorar como corresponde esta experiencia.





PON

Piedra

FEBRERO

Atender las razones ajenas, preocupado Pon, tampoco puede llegar al extremo de anular tus propios deseos. Es momento se encontrar un justo medio.





OGG

Candela

MARZO

Animarte a decir algo más allá de lo que es esperado, tímido Ogg, ayudaría a más personas a decir lo que piensan. No subestimes tu capacidad para cambiar las cosas.





JIAN

Sol

ABRIL

No haber recibido ninguna indicación particular, independiente Jian, no te exime de responsabilidades. Finalmente, sabes qué es lo correcto y qué no.





GHIIS

Tierra

MAYO

Apresurarte en cuestiones tan nimias, agitado Ghiis, puede que sea innecesario. Es momento de aprender qué cosas tienen más valor que otras. Prioriza.





SHIAC

Pez

JUNIO

No es fácil llegar a la verdad si tienes una aversión tan marcada con quien podría darte luces sobre el asunto. Cuidado, obtuso Shiac, con no valorar su relato.





NII

Mar

JULIO

Antes de confiar una cuestión tan delicada a alguien que no conoces bien, confiado Nii, pon los puntos claros. Pon de tu parte para acortar esa distancia.





QECHCAN

Canto

AGOSTO

La mayoría de situaciones que has tomado en cuenta no tienen forma de ser comparadas. Insistir en eso, terco Qechcan, solo da cuenta de tu error.





FAIG

Junco

SETIEMBRE

Esa persona necesita hablar contigo. No descuides, distraído Faig, a quienes quieres. Puede que esa conversación sea esencial para ella.





SHACHE

Nido

OCTUBRE

Puedes hacer más que opinar sobre aquello que te incomoda. Es momento, indignado Shache, de que aportes en mejorar aquello que condenas.





NECH

Río

NOVIEMBRE

Lo sucedido es un claro ejemplo de que aún no superas tus miedos. Considera, preocupado Nech, buscar ayuda adecuada.





SHI

Luna

DICIEMBRE

Antes de dar una respuesta, piensa qué puedes hacer mejor esta vez. Tienes la motivación suficiente, fuerte Shi, para superarte a ti mismo.