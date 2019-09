Horóscopo Pakatnamú: lee hoy las predicciones de tu signo hasta al 27 de setiembre

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

En una situación tan compleja, encontrar el justo medio es esencial. Es momento, confundido Jaa, de determinar qué tiene más valor para ti.



PON

Piedra

FEBRERO

No subestimes lo que estás haciendo. El empeño que estás poniendo en avanzar por cuenta propia un trabajo tan complejo, persistente Pon, se hace notar.

OGG

Candela

MARZO

Deja de evadir ese tema y enfréntalo cuanto antes. Apenas lo hagas, preocupado Oog, tendrás una idea más clara de lo que vendrá después.

JIAN

Sol

ABRIL

La manera en la que hablas a los demás, duro Jian, no es buena aliada para convencer. Aprende a expresar tus ideas de otra forma.

GHIIS

Tierra

MAYO

El compromiso que esa persona ha demostrado contigo, sorprendido Ghiis, no es poca cosa. Aprecia a quienes son capaces de mantener su palabra.

SHIAC

Pez

JUNIO

Preocuparse por algo que no está remotamente cercano a pasar, nervioso Shiac, tiene un nombre. Conviene que busques ayuda para poder controlar tus reacciones.

NII

Mar

JULIO

​Si no reflexionaste antes de hablar, directo Nii, este es el momento para retirar tus palabras y tratar con más empatía a los demás. Haz lo correcto.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

Momentos como este suelen marcar un antes y un después en la vida. Si la duda persiste, confundido Qechcan, bien podrías asumir que no es la persona indicada.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

​Si no estás preparado para recibir una respuesta de ese tipo, sensible Faig, entonces debes replantear tus metas. No tiene sentido insistir.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

​Apelar a la honestidad cuando no se ha valorado desde el principio, agobiado Shache, no tiene mucho sentido. Abrirte solo a la espera de enmendar los errores es poco sincero.

NECH

Río

NOVIEMBRE

Puede que la falta de tiempo no te haya permitido entender la importancia de lo que está sucediendo. Es momento, fuerte Nech, de detenerse y ver lo que está ocurriendo.

SHI

Luna

DICIEMBRE

​La razón por la cual aún no has logrado ir más allá, frustrado Shi, tiene mucho que ver con tu falta de capacidad para moderar tus expectativas.