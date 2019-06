Horóscopo Pakatnamú: lee hoy las predicciones del 29 de junio al 5 de julio

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.



Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Seguir evadiendo esa situación, temeroso Jaa, está terminando por paralizarte. Es momento de poner una fecha límite para afrontar ese pendiente.

PON

Piedra

FEBRERO

Entender que no tienes la suficiente preparación para afrontar un problema tan grande a solas, realista Pon, te pone un paso adelante. Busca la ayuda que necesites.

OGG

Candela

MARZO

El poco aprecio que le tienes a esa vieja amistad, transparente Ogg, es obvio. Es momento de preguntarte por qué te sigue frecuentando y viceversa.

JIAN

Sol

ABRIL

Equivocarse es humano. No asumir el error, orgulloso Jian, es una decisión diferente, y de la que te puedes arrepentir.

GHIIS

Tierra

MAYO

Deja atrás esos recuerdos y enfócate en el futuro. Saber colocar el pasado en una caja, preocupado Ghiis, también es importante. Las lecciones ya las tienes: ahora prosigue.

SHIAC

Pez

JUNIO

Estás sobredimensionando un problema que se puede resolver fácilmente. La solución que escojas, preocupado Shiac, no te define como persona. Supéralo.

NII

Mar

JULIO

Aprovechar un momento tan delicado para sacar provecho personal, sorprendido Nii, es más común de lo que crees. Ahora ya sabes a quién no acercarte.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

Nadie tiene las respuestas para todo. No te castigues, dubitativo Qechcan, por no saber qué hacer. Ya verás que la respuesta llegará. Es cuestión de analizar con paciencia.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

Aprender a confiar otra vez, distante Faig, toma tiempo. Si no te sientes preparado, no avances: no es obligación tuya cumplir las expectativas ajenas.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

Es momento de descansar y no de seguir asumiendo responsabilidades que no te corresponden. Corresponde, entregado Shache, un poco de tiempo para ti.

NECH

Río

NOVIEMBRE

Poner las manos al fuego por alguien, confiado Nech, no es poca cosa. Nunca se termina de conocer a las personas. Para algunos es un impulso natural. Pero no está de más precaver.

SHI

Luna

DICIEMBRE

Es posible que no hayas conseguido la respuesta que buscabas, pero ahora tienes claro qué piensa tu familia de ti. Ten por seguro, valiente Shi, que has ganado.