Horóscopo Pakatnamú: lee hoy las predicciones del 13 al 19 de abril

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Es hora de asumir los errores cometidos y pensar cómo resarcirte. Es crucial, avergonzado Jaa, que respondas como corresponde a las personas afectadas.

PON

Piedra

FEBRERO

​Abrir tu corazón con alguien que conoces poco, confiado Pon, podría no ser la decisión más sensata. No está de más guardarse ciertas cosas para uno mismo.

OGG

Candela

MARZO

Es hora de ponerles fechas a tus metas. De no hacerlo, disperso Ogg, solo tendrás una larga lista de deseos y ningún logro concretado.



JIAN

Sol

ABRIL

​Apresurarte en dar una respuesta que no te convence totalmente por complacer a quienes te presionan, preocupado Jian, solo te traerá problemas. Exige tiempo para pensarlo.

GHIIS

Tierra

MAYO

Apreciar el apoyo recibido no te obliga a realizar cosas que no consideras correctas. Que no se aprovechen, sensible Ghiis, de tu agradecimiento.

SHIAC

Pez

JUNIO

​No insistas en mantener una relación desgastada solo por el pavor al cambio. Es momento, hastiado Shiac, de cortar por lo sano y buscar nuevos rumbos.

NII

Mar

JULIO

La seriedad con la que estás asumiendo esa responsabilidad, fuerte Nii, refleja tu entrega y convicción. No lo dudes: tu compromiso se nota.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

Recordar los triunfos pasados no debe convertirse en una excusa para detenerte. Conviértelos, exitoso Qechcan, en inspiración para nuevos proyectos.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

​Tomar partido en un tema tan delicado, fiel Faig, a veces tiene que ver más con la lealtad que con la verdad. Cada motivación tiene sus propias consecuencias: asúmelas.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

Esfuérzate en conocer a quienes te rodean. La independencia que te caracteriza, libre Shache, no implica tratar a tus cercanos del día a día como desconocidos.

NECH

Río

NOVIEMBRE

La tensión no te permite pensar con claridad. Antes de tomar una solución drástica, hastiado Nech, piensa en el término medio. Eso sí, en tanto no te lastime.

SHI

Luna

DICIEMBRE

Desaprender malos hábitos no es cosa simple. Pretenderse renovado en tan poco tiempo, ingenuo Shi, solo expondrá a más problemas a quienes quieres. Contrólate.