Horóscopo Pakatnamú: predicciones del 15 al 21 de junio del 2019

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Es momento de enfrentar ese miedo que te paraliza. Seguir evadiéndolo, frustrado Jaa, no es una salida. Superarlo puede ser tu nueva meta.

PON

Piedra

FEBRERO

Anticiparte a las posibles consecuencias, preocupado Pon, solo es sano si te permite prever. Si te atormentas por ello, es otro problema el que debes atajar.

OGG

Candela

MARZO

Cambiar de opinión, reflexivo Ogg, no tiene nada de malo si es que has llegado allí por ideas y no por conveniencia. La diferencia es grande.

JIAN

Sol

ABRIL

No estar preparado para una respuesta de esa naturaleza, decepcionado Jian, tiene mucho que ver con las expectativas que tenías. Es hora de reajustarlas.

GHIIS

Tierra

MAYO

Sacales partido a tus capacidades. No te inhibas, tímido Ghiis, de demostrar frente a todos en qué eres bueno. Tienes mucho que aportar.

SHIAC

Pez

JUNIO

Es momento de recuperar tu vida. Seguir anclado en recuerdos del pasado, nostálgico Shiac, no te permite descubrir lo que se viene. Atrévete.

NII

Mar

JULIO

No asumas, desconfiado Nii, que esa persona está en contra tuya por no compartir las mismas opiniones. Su capacidad para dialogar podría darte más de una sorpresa.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

La forma en la que te están tratando, sorprendido Qechcan, era previsible. Que sea una lección para escoger mejor con quiénes te vinculas.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

Es momento de asumir con honestidad que tu trato no ha sido el mejor. Esa persona, preocupado Faig, tiene todas las razones para no estar a gusto contigo.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

No subestimes su capacidad para hacerte dudar de tus propias decisiones. Debes estar atento, inseguro Shache, al poder que tienen los demás sobre ti.

NECH

Río

NOVIEMBRE

La tranquilidad con la que has manejado esta situación, ecuánime Nech, te define. No desdeñes esta capacidad tuya de poner paños fríos a momentos difíciles.

SHI

Luna

DICIEMBRE

Asumir que no estás preparado para involucrarte sentimentalmente con alguien, dubitativo Shi, es tu apuesta más madura. No te sientas mal por ello. Vendrá un mejor momento.