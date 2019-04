Horóscopo Pakatnamú: predicciones del 20 al 26 de abril del 2019 que puedes leer hoy

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.





JAA

Agua

ENERO

Atender las exigencias de una persona que da tan poco

de sí misma, decepcionado Jaa, no tiene sentido.

Recuerda que no estás en la obligación de hacerlo.



PON

Piedra

FEBRERO

Tener la guardia en alto es una vía de protección. Otra cosa,

distante Pon, es colocar una barrera infranqueable entre ti y tu entorno. Maneja tus experiencias.



OGG

Candela

MARZO

​La tarea de seguir adelante también depende de tu estabilidad. Forzarte a pasar la página cuando no se está preparado, inseguro Ogg,

es un ejercicio inútil.



JIAN

Sol

ABRIL

La energía que inviertes diariamente en responsabilidades

que no te corresponden, entregado Jian, bien podrías dedicarlas a un proyecto propio. Medítalo.



GHIIS

Tierra

MAYO

Tu interés por quienes no están disponibles, caprichoso Ghiis,

solo está dañando tu autoestima. Pregúntate por qué tienes esa fijación.



SHIAC

Pez

JUNIO

La historia que te ata a esa persona, curtido Shiac, no

debería instigar problemas en el grupo. Compórtate con rectitud y

deja los problemas personales fuera.



NII

Mar

JULIO

La delicadeza con la que debes tratar ese tema, confundido

Nii, puede superar tus capacidades en este momento. Permite que alguien te releve en ese asunto.



QECHCAN

Canto

AGOSTO

La felicidad también está en los pequeños momentos. Aprecia esos destellos de alegría, distraído Qechcan, y no solo los grandes gestos.



FAIG

Junco

SETIEMBRE

La vanidad tiene sus propios bemoles: no te dejes intimidar por quien solo se aprecia a sí mismo. Su ego, fuerte Faig, no será impedimento para tus planes.



SHACHE

Nido

OCTUBRE

Logras mucho más aceptando la ayuda ofrecida que apelando al

trabajo en solitario. No hay nada de humillante, inexperto Shache, en obtener apoyo.



NECH

Río

NOVIEMBRE

Es hora de salir a buscar nuevas oportunidades. La falta de nuevas experiencias, monótono Nech, está comenzando a pasarte factura.



SHI

Luna

DICIEMBRE

Apresurarte en hacer cosas que otros exigen, tenso Shi, demuestra

tu interés en tus labores. Con el mismo argumento, exige que respeten y valoren tu esfuerzo.