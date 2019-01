Horóscopo Pakatnamú Semanal: del 26 de enero a 1 de febrero

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.

Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

Es momento de asumir un rol activo y claro en esta ardua encrucijada. En todo caso, terco Jaa, es imprescindible que apoyes a quienes necesitan respaldo.



PON

Piedra

FEBRERO

Puede que no hayas considerado el impacto de la decisión que estás a punto de tomar. Involucrarte con esa persona, decente Pon, podría colocarte en una situación complicada.



OGG

Candela

MARZO

En crisis como esta, es necesario tomar postura. Esa decisión, dubitativo Ogg, te permitirá aclarar el panorama y avanzar. Haz todas las preguntas que necesites primero.



JIAN

Sol

ABRIL

Confía en tus conocimientos pero aprende a reconocer tus límites. Si no tienes la preparación necesaria, ambicioso Jian, busca el tiempo para obtenerla. Prefiere la honestidad.



GHIIS

Tierra

MAYO

Quien te ha llevado hasta esto, sensible Ghiis, tiene responsabilidad también. No dejes que tu buena fe te impida entender lo que realmente ha sucedido.



SHIAC

Pez

JUNIO

Una forma de seguir adelante es despojándote de todo aquello que te traslada a malos momentos de tu vida. Es momento, ansioso Shiac, de liberarte de esas posesiones.



NII

Mar

JULIO

Tu indiferencia transmite el mensaje equivocado. Existen otras formas, distante Nii, de hacer caer en cuenta de sus fallas a los demás. El respeto siempre debe prevalecer.



QECHCAN

Canto

AGOSTO

Subestimar el poder de ciertas acciones, ingenuo Qechcan, no te ayudará a evitar malas situaciones ocurridas en el pasado. No toleres aquellos signos que son claras alertas.



FAIG

Junco

SETIEMBRE

Puede que no hayas entendido lo que ocasiona un problema de este tipo. Aprende, inocente Faig, a analizar con profundidad lo que sucede a tu alrededor.



SHACHE

Nido

OCTUBRE

Lo que te están proponiendo, entusiasmado Shache, podría no ser lo que necesitas en este momento. Lleva las cosas con calma. A veces es mejor esperar.



NECH

Río

NOVIEMBRE

Alertarte ante la incertidumbre, preocupado Nech, es una reacción que puedes controlar. Trata de pensar en lo que tienes por seguro y mantén el control.



SHI

Luna

DICIEMBRE

La confianza en ese proyecto, transparente Shi, podría empañarse si decides tomar esa decisión. Medita si acaso has apresurado las cosas y si quizá debieras buscar