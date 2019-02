Horóscopo Pakatnamú Semanal del 2 al 8 de febrero: predicciones para tu signo

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.



Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.

JAA

Agua

ENERO

La fragilidad de esa persona, torpe Jaa, debería motivarte a marcar un límite con tus comentarios. En este momento, lo más apropiado es contenerse.

PON

Piedra

FEBRERO

El impacto que has generado con esa noticia, sorpresivo Pon, podría ser más amplio del que estimaste. Ten en cuenta que, a partir de ahora, tus decisiones serán observadas al detalle.

OGG

Candela

MARZO

Llegar a la decisión correcta, ingenuo Ogg, requiere aceptar la realidad como es. En este caso, debes preguntarte si puedes confiar en quien parte de una mentira para atraerte.

JIAN

Sol

ABRIL

La posición cínica que has observado en quien confiabas, decepcionado Jian, te obliga a tomar una posición. No ocultes tu postura ante lo sucedido.

GHIIS

Tierra

MAYO

Depositar tus esperanzas en la voluntad ajena, optimista Ghiis, podrá ser bienintencionado, pero no muy eficiente. Si es por el bien común, no temas tomar las riendas de la situación.

SHIAC

Pez

JUNIO

Ten cuidado con los pasos que das: tus acciones podrían ser malinterpretadas. Si aún tienes dudas, confundido Shiac, es mejor comunicarlas. Solo haz aquello con lo que te sientas cómodo.

NII

Mar

JULIO

Es momento de aceptar tus debilidades y trabajar en ellas. Pensar en iniciar una relación cuando no estás listo, necio Nii, no es lo más sabio. Las cosas con calma.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

La forma en la que estás tratando de convencer a los demás de hacer lo que quieres, insistente Qechcan, no es muy honesta. Manipular la situación no te llevará a nada.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

El primer paso para entender lo sucedido es dejar de pensar que solo existe una versión de los hechos. Procura, exaltado Faig, escuchar a todas las partes

SHACHE

Nido

OCTUBRE

Tomar una decisión tan grande sobre la base de un arrebato, herido Shache, solo te hará perder el poco tiempo que tienes para disfrutar. Piensa lo que estás haciendo.

NECH

Río

NOVIEMBRE

La tibieza con la que has actuado, distante Nech, no te describe como alguien en quien se pueda confiar. No subestimes los comentarios recibidos.

SHI

Luna

DICIEMBRE

La discreción que esa persona mantiene contigo, distraído Shi, podría ser signo de alguna intención adicional. No descartes esa posibilidad.