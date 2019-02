Horóscopo Pakatnamú Semanal del 9 al 15 de febrero: consulta tu signo zodiacal

Los astrólogos moches, aquellos que estuvieron quizás bajo el dominio del poderoso Señor de Sipán, mantuvieron siempre un estrecho contacto con la naturaleza y sus elementos para poder ordenar su propio cosmos.



Este horóscopo es basado en las enseñanzas de nuestros antepasados norteños. Pakatnamú es el nombre que reúne la magia de estos presagios moches, y su significado permanece también oculto en la bruma de los tiempos.



JAA

Agua

ENERO

Existe más de una forma de hacer saber a quien te interesa que estás proponiendo algo serio. Medita, entusiasmado Jaa, sobre el trato que le has dado.

PON

Piedra

FEBRERO

​Entusiasmar a a alguien solo para obtener algo que te interesa, manipulador Pon, no habla bien de ti. Sobre todo, en épocas que se prestan a otras interpretaciones.

OGG

Candela

MARZO

​Si tienes grandes expectativas en esta temporada, romántico Oog, no tengas dudas en hacerlo explícito. La comunicación también es importante en este caso.

JIAN

Sol

ABRIL

​Piénsalo dos veces antes de aceptar de vuelta a quien no te ha tratado como corresponde. Los gestos atentos, endeble Jian, no suprimen los problemas que arrastra esa relación.

GHIIS

Tierra

MAYO

​Ahora que la situación es diferente, dubitativo Ghiis, puedes entablar una relación significativa con esa persona. No renuncies otra vez a la posibilidad de ser feliz.

SHIAC

Pez

JUNIO

​Recuerda que esta también es una buena temporada para recuperar amistades perdidas. Dale el significado más amplio a estas fechas, emotivo Shiac, y retoma el contacto.

NII

Mar

JULIO

​Despreocúpate si los grandes gestos no forman parte de tu estilo. A veces el detalle más simple, pragmático Nii, puede ser el más sincero y el mejor recibido.

QECHCAN

Canto

AGOSTO

​Si no tienes claro qué sienten por ti, desconfiado Qechcan, lo mejor será preguntarlo. No temas recibir una respuesta que no te agrade. Podría ayudarte a seguir adelante.

FAIG

Junco

SETIEMBRE

​Si lo que quieres es rescatar esa relación, emotivo Faig, parte por una conversación sincera. Evade la presión social y concéntrate en la cuestión de fondo.

SHACHE

Nido

OCTUBRE

​Si el sentimiento es mutuo, dichoso Schache, renovar promesas puede ser una buena manera de demostrarlo. Disfruta de esa conexión mutua.

NECH

Río

NOVIEMBRE

​Colocar a quien quieres en una situación donde no puede negarse a tu pedido, egoísta Nech, no es amor. Medita cómo expresas tu afecto.

SHI

Luna

DICIEMBRE

No confundas paciencia con insistencia. Si has recibido un pedido claro, terco Shi, tus intenciones solo serán mal recibidas. Es hora de tomar tu propio camino.