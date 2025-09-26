“El más peruano del Perú”: qué hay detrás del extravagante hotel en Miraflores que le rinde homenaje a la cultura peruana

“El hotel más peruano del Perú”. Sentado en uno de los ambientes desde donde se ve Miraflores, el Parque Central, la gente pasar, Óscar Restrepo, regional managing director de Región Andina para Minor Hotels Europe & Americas, resume en una poderosa frase lo que es el espíritu del nuevo hotel nhow, la primera propiedad de Minor Hotels, con más de 560 hoteles, resorts y residencias en 57 países. Tiene razón: el ascensor principal del edificio de 13 pisos cumple una misión casi cinematográfica. Tanto en el ascenso como en el descenso, se puede ver un juego de colores que simula la montaña de Siete Colores, esa maravilla de la naturaleza cusqueña que tamién es imán para miles de visitantes de todo el mundo.

Restrepo también añade un detalle: la visión disruptiva de nhow Lima, un hotel que ha llegado a la capital peruana para redefinir la experiencia del hospedaje, fusionando diseño, arte, cultura local y una propuesta gastronómica única. “Hacemos una investigación de la cultura local durante meses antes de empezar las obras”, dice. Este nuevo establecimiento se suma al portafolio lifestyle de la marca nhow, reconocida a nivel global por su enfoque innovador en la industria.

“La apertura de nhow Lima marca un paso decisivo en nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica. Es la primera propiedad de la marca en el continente y un ejemplo claro de cómo Minor Hotels Europe & Americas apuesta por propuestas lifestyle disruptivas que integran arte, cultura y gastronomía local. Queremos que nhow Lima sea un referente en la región andina y un punto de conexión para viajeros de todo el mundo que buscan experiencias auténticas, así como memorables”, afirmó Christian Daghelinckx, Managing Director America, Minor Hotels Europe & Americas.

Óscar Restrepo, regional managing director de Región Andina para Minor Hotels Europe & Americas.

El nuevo hotel nhow está ubicado en Miraflores.

Con 243 habitaciones distribuidas en 13 pisos, nhow Lima ofrece un entorno diseñado para inspirar y conectar, tanto a viajeros de ocio como de negocios, así como locales y extranjeros. Otro rescate de nuestra cultura tiene que ver -acaso para cerrar la visita, acaso para empezarla- con la oferta gastronómica del restaurante Zönico, ubicado en el tercer piso, el cual ofrece una reinterpretación contemporánea de la cocina latinoamericana de los ocho países por los que transcurre el río Amazonas.

Ubicado al pie de la cuadra 2 de Pardo y con una llama peruana dando la bienvenida, este lugar es, además de tecnología, comodidad y un diseño vanguardista, un homenaje a la identidad local. Uno ingresa peruano y se va más de lo que ya es.