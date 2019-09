Huaraz: la aventura extrema en la Cordillera Blanca, una de las rutas más bellas del planeta

Por Raúl Alarcón S.

Para quienes amamos la naturaleza y el trail running existen carreras que no se pueden dejar de correr. Más aún cuando se trata de aventurarse en parajes de nuestro país que nada tienen que envidarle a los de Patagonia o los Alpes, como es el caso de la Sierra Andina Mountain Trail, la cual recorre los mejores tramos de la Cordillera Blanca.

Se trata de un escenario majestuoso en el corazón del Parque Nacional Huascarán, en el que corredores de cuatro distancias: 13K, 30K, 45K y 80K viven una experiencia única en contacto directo con lagunas, glaciares y rutas ancestrales, que requieren de una buena condición física y mental debido a las condiciones del terreno.

Amantes del trail

La pasión por el trail running de un inglés, un norteamericano y un peruano hicieron posible que Ted Alexander, Jared Vilhauer y Domingo Elías concibieran esta carrera presentada por Columbia. Ellos llevaban años recorriendo la Cordillera Blanca hasta que se conocieron en Huaraz hace unos años. Bastó que se sentarán a charlar una tarde para esbozar lo que sería la primera edición de Sierra Andina el año 2016.

(Foto: Jhosep Montero)

“Se inscribieron 30 personas para correr 45K y al año siguiente tuvimos más del doble, y por ello abrimos 13K y 30K”, rememora Ted. El tridente de amigos no dudó en elegir la espectacular ruta de Santa Cruz, considerada por National Geographic como una de las mejores del mundo, para inaugurar la carrera.

Desde entonces, la competencia ha obtenido la mejor publicidad existente: el boca a boca de los corredores. “Corrí con el corazón en la boca, pero todo se compensaba con los hermosos paisajes que veía todo el tiempo”, confiesa Maira Lopes, ganadora en 30K. Como ella, más del 50% de los participantes son extranjeros, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa y EE.UU.

Una experiencia única

La ruta de los 30K de la Sierra Andina Mountain Trail se inicia a unos 3,800 msnm, en la Quebrada de Llanganuco, conformada por las lagunas de Orconcocha y Chinancocha. Este punto se ubica a tres horas del centro de Huaraz y la partida se da muy temprano, cuando el viento aún sopla muy fuerte.

(Foto: INTU)

Los primeros seis kilómetros son planos, pero en altura todo cuesta el doble y a partir del Km 6,5 se inicia el ascenso por caminos de piedra hasta el Refugio Pisco, punto que constituye el primer contacto directo con la espectacular Cordillera Blanca, una de las vistas más espectaculares de la ruta.

A partir de ahí se inicia el tramo de la morrena, terreno muy técnico de tierra y piedra, lo cual hace que la altura se sienta a cada paso, pero que ofrece una panorámica de imponentes glaciares por encima de los 6,000 metros, como el Chopicalqui, Huandoy y el majestuoso Huascarán.

La vista más apreciada de este circuito se obtiene tras los 5,000 msnm, frente a la majestuosa Laguna 69. Se trata de un momento mágico: el apreciar el intenso turquesa de sus aguas contrastar con la blancura del glaciar Chacraraju te deja atónito.

En este punto se inicia el descenso para retornar a Llanganuco rumbo a la meta de los 30K. Ted me explica que quienes corren 80K (en dos días) culminan su primera etapa de 35K en el pueblo de Vaquería, lugar del que parten al día siguiente junto a los corredores de 45K.

(Foto: INTU)

Esta codiciada ruta sube hasta la cima del paso de Punta Unión (4.750 msnm) y es famosa porque ofrece una de las mejores vistas de los glaciares del país. Luego desciende por el Valle de Santa Cruz alrededor de picos y nevados para finalizar en Cashaspampa.

Así, tras cruzar la meta recibo una medalla que costó demasiado esfuerzo por la altitud. Y pese a que en gran parte del camino me haya jurado que no volvería a embarcarme en una aventura tan desgastante, cuando Jared me coloca la medalla y ofrece una cerveza bien fría le digo que la experiencia ha sido increíble y que cuente conmigo el próximo año.

Los vencedores

El vencedor en 80K fue Emerson Trujillo, corredor ancashino que ha triunfado en todas las ediciones (en diferentes distancias), mientras que Katherine Barker hizo lo propio en la categoría femenina.

En 45K el primer lugar fue para Jhonny Castillejo en varones y Ruth Vega en mujeres. La sorpresa en 30K la dio la corredora brasileña Maira Lopes, quien ganó su primera carrera en altura, mientras que Saúl David Chate venció en varones. En 13K venció Liliana Cacha.

El Dato:

Esta carrera forma parte de Sudamérica Trail Series, la cual aglutina a las competencias más emblemáticas de la región.

Emerson Trujillo corrió 80K como parte de su entrenamiento para la Ultra Trail de Mont Blanc.