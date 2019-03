Huawei P30, un nuevo smartphone fabuloso: no es teléfono con cámara, es cámara con teléfono

No parece coincidencia que Huawei haya elegido a París, la ciudad más fotografiable del mundo, para el lanzamiento de su más reciente serie de teléfonos inteligentes, la P30, que se sincera desde su eslogan: “reescribe las reglas de la fotografía”. Y es que su fabuloso nuevo aparato, con el respaldo de Leica, no es un teléfono con cámara sino una cámara con teléfono. Lente SuperZoom, sensor SuperSpectrum, y una avanzada tecnología de estabilización de imagen óptica con inteligencia artificial que asustaría al más profesional de los profesionales de la fotografía. No hay grado de oscuridad, distancia o movimiento que parezca detener al P30. Y las comparaciones con los últimos teléfonos de Apple y Samsung, realizados frente a las más de 2.000 personas que asistieron al lanzamiento el último martes, dejan más que claro el camino por que sigue la empresa china: la imagen manda.

“Esta serie es un avance fundamental después de décadas de desarrollo de tecnología de cámara digital. [...] Marcará la pauta para la próxima generación de teléfonos inteligentes”, señaló Richard Yu, el CEO de la firma, delante de una audiencia que celebraba el anuncio de cada innovación como el gol en un estadio o el más esperado de los hits en un concierto. Un ambiente en el que las imágenes discurrían a velocidades de vértigo: ‘streamings’ de Facebook, ‘stories’ y ‘selfies’ de Instagram y un chorro audiovisual tan efímero como efectivo. Los ‘geeks’ que se volcaron a París desesperaban por la grandiosa novedad de Huawei que, dentro de un año y bajo sus propios términos, con certeza quedará obsoleta. Pero cosas nuevas vendrán, eso seguro.

EL HURACÁN CHINO

Tampoco parece coincidencia, aunque no podamos saberlo, que el mismo día de la presentación del nuevo Huawei en París, el primer ministro chino Xi Jinping haya pasado por la Ciudad Luz para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Y si a Richard Yu lo vitoreaban en el lujoso centro de convenciones parisino, a Xi lo esperaban varios grupos de sus simpatizantes en cada esquina del centro de la ciudad: las banderas rojas se divisaban a lo lejos, desde la Concorde a los Campos Elíseos.

La presencia de Xi, en realidad, forma parte de la llamada Nueva Ruta de la Seda, proyecto de inversiones que China busca impulsar dentro de una Europa dividida entre los recelosos y los entusiastas. En el primer grupo, Francia y Alemania, que recibieron con cautela al líder asiático, preocupados por las ambiciones hegemónicas de su país; en el segundo, Italia, por ejemplo, aupado por la tendencia populista y nacionalista de su gobierno.

“La verdad no sé si es una coincidencia que Xi Jinping esté aquí, yo también me lo preguntaba”, señala David Moheno, director de Relaciones Públicas de Huawei para Latinoamérica. “Definitivamente China se ha convertido en un ‘hut’ mundial de innovación; pero yo diría que Huawei, a pesar de estar muy orgullosa de su origen, es una empresa esencialmente global”, agrega.

Más allá de cualquier lectura geopolítica que se le pueda dar al potente avance de Huawei -en problemas con Canadá y Estados Unidos, pero galopante en Europa y América Latina-, cierto es que es la empresa de ‘smartphones’ que con más rapidez y eficiencia se ha posicionado recientemente en el mercado. Eso es lo que muestra, al menos, la fotografía del momento. Pero la imagen habla por sí sola.

EL DATO

El Huawei P30 tiene un precio de lanzamiento de 799 euros, mientras que el P30 Pro oscila entre los 999 y 1249 euros. Su costo en el Perú aún no está definido, pero se espera que llegue a mediados de abril.