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Resumen

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(Foto: Bernardo Aja de Maruri)
(Foto: Bernardo Aja de Maruri)
Por Diana Gonzales Obando

Treinta años después volvió a los negativos de las fotos que tomó a sus 24 años en Lima. Eran los años noventa y el joven Bernardo Aja de Maruri (Santander, España, 1973) llegó a trabajar al Palacio de Gobierno del Perú como fotógrafo. Entre sus salones elegantes, las oficinas y los entretelones de la historia, Bernardo sintió curiosidad por los Húsares de Junín.

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