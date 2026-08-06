MIRA: Manuel Limay, el fotógrafo cajamarquino que encontró en las papas la superficie para mostrar los rostros de su entorno

Cotidianamente, se cruzaba con ellos. Algunos estaban en sus puestos correspondientes custodiando Palacio con sus lanzas. Otros en labores de limpieza. Eran soldados de distintos orígenes, vestidos de rojo y azul con pesados uniformes de inspiración militar europea, un regimiento de caballería del Ejército del Perú creado por don José de San Martín en 1821: “Hay un inevitable contraste en la marcialidad, en la etnia, en la vestimenta que no puedes dejar de mirar y pasar por alto”, sostiene el fotógrafo sobre el interés en retratarlos. En aquel momento actuaban como guardia de honor montada y escolta oficial del presidente de la República del Perú. Cada cambio de guardia era la oportunidad de verlos en su momento más glorioso.

El español Bernardo Aja en su exposición individual “La vida es una repetición”, en la galería Pancho Fierro. / JOEL ALONZO

“Me sentaba con ellos, escuchaba las conversaciones, me contaban y me preguntaban cosas. Eran chavales muy jóvenes, yo les despertaba mucha curiosidad y ellos a mí. Entablamos una relación que, en términos fotográficos, ayuda mucho a conseguir una cercanía visual que creo haber transmitido en las fotografías”, recuerda Bernardo. En su carrera, por mucho tiempo se ha detenido en el interior de los paisajes humanos como la herencia hispana, comunidades afrodescendientes y personajes olvidados, entre España y América Latina.

PENSAR CON LA CÁMARA

Pero entre 1997 y 1999, años en los que estuvo en Palacio, todavía no tenía un proyecto artístico claro. Todos los días veía a los Húsares. Les hacía fotos, luego empezaba el cambio de guardia y los seguía: “Me metía entre la multitud y conseguía mis tomas. Muchísimas visitas asistían al cambio de guardia. En un principio, como cualquier proyecto fotográfico, la riqueza visual es muy amplia y te llama muchísimo la atención. En cuanto ya tienes encauzado el proyecto, vas a buscar la foto”. Bernardo dice que rara vez se deja llevar por los impulsos del momento en su fotografía. Va a lo concreto, un método que comenzó a diseñar con los Húsares de Junín, pues este grupo de jóvenes se convirtió en su primer proyecto como artista. Le tomó tres años sumergirse en su territorio.

/ Bernardo Aja de Maruri

“En un principio, nadaba en esta gran olla de tantos ingredientes vistosos que me llamaba mucho la atención. Pero al cabo de un tiempo se repetía la misma situación, la misma liturgia”, explica. Este proceso de volver al mismo espacio, de tener la oportunidad de repetir la foto, de equivocarse y regresar al día siguiente a capturar otra vez aquella escena dio origen al sentido de su actual exposición “La vida es una repetición”. Para el fotógrafo, sacar esta serie de imágenes del archivo por primera vez es reencontrarse con sus ojos juveniles. También pudo analizar sus aprendizajes: “Era una escuela fantástica, pero no me daba cuenta en ese momento, sino cuando vi, después de muchos años, el material fotográfico. Era ensayo, error, ensayo, error. Iba afinando y educando el ojo”, comenta.

Que sus fotos se exhiban en Lima, en la galería Pancho Fierro, a unos metros del propio Palacio de Gobierno, establece una conexión emocionante y significativa. “He buscado este momento durante muchísimos años, sabía que llegaría. Concretarlo me llena de satisfacción”, sostiene el fotógrafo.

El fotógrafo Bernardo Aja de Maruri recuerda que, a su espalda, se ubicaba su oficina en Palacio de Gobierno. / JOEL ALONZO

Mientras recorre la galería, el fotógrafo nos cuenta que, al volver a ver sus fotografías analógicas tanto tiempo después, se dio cuenta de detalles y composiciones que pasaron desapercibidas en ese momento: pudo encontrar escenas propias de su estilo, como el repetir esquemas fotográficos con diferentes personajes. Es decir, en aquellos años experimentales, junto a los soldados de Palacio, iba delineándose a sí mismo: “He encontrado cosas que yo ya captaba de forma inconsciente. Por eso es tan importante en mi vida fotográfica este proyecto, porque lo que ocurrió aquí me ha ahondado y me ahonda hasta el día de hoy. Lo arrastro conmigo sin ser consciente. No pienso en los Húsares de Junín, no pienso en Palacio de Gobierno, no pienso en Lima cuando estoy haciendo fotos, pero están aquí las herramientas fotográficas que utilizo cotidianamente”.

Bernardo Aja no volvió a saber de ellos. Tampoco sabe cómo encontrarlos. Pero sí le gustaría que aquellos jóvenes peruanos visiten la exposición y puedan reconocer sus rostros, sus espacios y recordarse a sí mismos en sus fotografías. //