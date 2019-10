Recorrer el IFA de Berlín no es una tarea fácil, pero sí muy interesante. La feria de tecnología más importante de Europa se extiende sobre los 1.600 metros cuadrados del mayor centro de exposiciones de la capital alemana. En su edición 2019, el IFA reunió a más de 1.800 marcas y dejó tendencias muy claras sobre las tecnologías de consumo que buscan marcar nuestro futuro.

Además de una sala exclusiva para el 5G, un nuevo estándar que va a multiplicar la velocidad de Internet, en el IFA de este año también vimos cómo la popularidad de los videojuegos empieza a influir en el diseño de los smartphones. Asimismo, observamos el firme avance que tienen los televisores 8K y la movilidad eléctrica, así como novedades de la moda retro.

La firma china TCL mostró en la feria alemana un brazo robótico capaz de abrir y servir latas de cerveza. picture alliance | dpa/picture alliance via Getty I

Gaming móvil a dos pantallas

Según la consultora Newzoo, el mercado de videojuegos podría facturar en 2021 más de 180.000 millones de dólares y los celulares tendrían al 49% de jugadores. Por eso, las marcas se interesan cada vez más en los gamers. En ese camino parece estar LG, que presentó en la feria alemana su nuevo smartphone premium, el LG G8X ThinQ, que se puede convertir en una suerte de consola portátil.

El G8X ThinQ lo componen dos equipos: un celular y una funda con pantalla llamada Dual Screen. El celular tiene una pantalla OLED de 6,4 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 855 y tres cámaras: dos atrás (12MP + 13 MP) y una adelante (32 MP). Además, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 4.000 mAh. Su peso: 192 g.

Sony celebra los 40 años del querido Walkman con este nuevo reproductor de música. NurPhoto | NurPhoto via Getty Images

El Dual Screen, por su parte, destaca por su pantalla OLED de 6,4 pulgadas, su bisagra 360° y por un display de 2,1 pulgadas en la parte trasera, para ver las notificaciones cuando el equipo está plegado. Su peso: 134 g.

¿Para qué un celular con dos pantallas? A nivel gamer, una de ellas podría estar dedicada al desarrollo del juego y la otra a los controles. La doble pantalla también nos permitiría, por ejemplo, transmitir en vivo mientras respondemos mensajes por WhatsApp. Este equipo llegará al Perú antes de fin de año y su precio rondaría los 1.000 dólares.

Las TV 8K avanzan a paso firme

Si bien el 4K recién ha empezado a correr entre la mayoría de usuarios, las marcas de televisores ya apuntan al 8K. Lo visto en el IFA 2019 confirmó lo que se decía desde el pasado Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

Las TV 8K ya están aquí y toda la industria parece determinada a expandir su uso. NurPhoto | NurPhoto via Getty Images

El 8K equivale a 7680 x 4320 píxeles, cuatro veces el 4K. Esto se traduce en mayor nitidez de imagen. Sin embargo, el contenido en 8K de momento es prácticamente inexistente.

Grandes marcas exhibieron en la feria de Berlín sus nuevos modelos de TV. Destacaron el OLED 8K de 88 pulgadas de LG, el primero de su tipo en el mundo, y el QLED 8K de 55 pulgadas de Samsung, con un precio de 2.500 dólares.

¿Por qué apostar por el 8K si aún no hay contenido en esa resolución? La respuesta estaría en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se emitirán en 8K. Los expertos también indican que las marcas no quieren quedarse atrás cuando la industria, claramente, se está moviendo hacia esa resolución.

Menos peso y mayor inteligencia

Esa fue otra tendencia que vimos en la feria europea y que tuvo entre sus principales exponentes a la ASUSPRO B9 (B9450), la nueva laptop más ligera del mundo. Se trata de un equipo de 14 pulgadas que pesa 880 gramos y que tiene un procesador Intel Core de 10ma generación, los primeros construidos especialmente para el uso de inteligencia artificial de alto desempeño.

El diseño de esta computadora portátil está basado en el programa de innovación Project Athena, que busca equipos que enciendan de inmediato, conectividad mejorada y una batería que prácticamente dure todo el día.

El Nokia 110 promete que será capaz de aguantar apps como WhatsApp o Facebook. FELIPE TRUEBA | EFE

Se espera que las primeras computadoras personales con procesadores de 10ma generación lleguen al mercado antes de fin de año.

La fiebre por la electromovilidad también estuvo en el IFA, pero no a través de carros, sino con bicicletas de marcas como Maserati. Si bien no son nada baratas (el modelo Maserati Trofeo cuesta más de 10.000 dólares), aquí también la tendencia es clara: la energía cero emisiones seguirá sumando protagonistas que no necesariamente tendrán cuatro ruedas.

Y ya que no existe un futuro sin pasado, en la feria alemana también se exhibieron varias novedades que apelan a la nostalgia de los consumidores. Aquí destacaron el Nokia 110, un celular de 20 dólares con la esencia de esos móviles simples y robustos que llevaron a la marca finlandesa al éxito hace unos años, y el reproductor de música Sony Walkman 40 Aniversario, que funciona con Android y tiene un salvapantallas que le da la apariencia de estar reproduciendo un casete. Costará casi 500 dólares. //