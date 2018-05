Ilustrador peruano expone obra sobre desarme nuclear en la ONU

“No creo que sea la última vez que vengas”, le dijo Michael Douglas a Iván Ciro Palomino tras preguntarle si era su primera vez en Nueva York. El año era 2016 y el artista visual le acababa de responder positivamente. Sucede que el peruano había tramitado una visa veloz al saberse ganador de un concurso internacional organizado por la ONU, denominado ‘Carteles por la Paz’. El actor, en tanto, era vocero de esa organización. Ambos coincidieron en la premiación e intercambiaron palabras a través de un traductor en compañía del entonces secretario general Ban Ki-moon. Iván había vencido a 4 mil participantes. Junto a otros 11 trabajos, el suyo sigue siendo publicado en calendarios que continúan imprimiéndose hasta hoy, los cuales buscan crear conciencia sobre la problemática relacionada al desarme nuclear.

La predicción del actor estadounidense se haría realidad. Ciro Palomino (41) fue convocado este año por la ONU para realizar una exposición individual en sus cuarteles de la Gran Manzana. Así, entre el 16 y el 20 de abril, el limeño de ascendencia ayacuchana tuvo la oportunidad de mostrar 16 ilustraciones, todas referidas a este tema (las cuales puede ver en estas páginas), que tiene más vigencia que nunca luego de que se conociera el acercamiento entre líderes mundiales como Donald Trump y Kim Jong-un para poner fin a una ida y venida de amenazas que tienen al planeta en vilo desde hace bastante tiempo.

“El desarme nuclear no es el único tema que me interesa. También he trabajado ilustraciones sobre otras problemáticas, como el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género. Lo cierto es que estos no son temas que suelen ser abordados de manera frecuente por los artistas, pero creo que son importantes”, explica.

Egresado de la Univesidad Católica como diseñador gráfico, hoy se desempeña como jefe de infografía de Epensa. Es precisamente desde los tiempos en que estaba en la Facultad de Arte que le ha prestado particular interés a enviar ilustraciones y diseños a concursos nacionales e internacionales. “Es la mejor forma de hacer visible lo que hago, de llegar lo más lejos posible”, agrega. Así, en el 2017 también ganó dos categorías en el certamen ‘17 Objetivos para Transformar nuestro Mundo’, de la Unesco. Su primera exposición la hizo también el año pasado, en el hotel Sheraton. “Entre mis proyectos está el montar otras exposiciones y hacer cuentos visuales ayacuchanos a partir de los que me contaban mis padres”. No pierda de vista su trabajo en Facebook (ivanciropalominoart) e Instagram (ivanciropalomino).

