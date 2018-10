¿Por qué es importante hablar de sexo? Dos expertos responden

Christian Martínez

Sexólogo (Sociedad Peruana de Sexología y Educación sexual)



A muchos hombres les genera interés, morbo: mujeres que estén más empoderadas en su propia sexualidad, que sean capaces de querer experimentar cosas no tan tradicionales o más osadas. Pero el involucrarse con ellas es un territorio donde muchos no se sienten tan seguros. Dentro de la construcción de la masculinidad peruana, el hombre tiene que ser viril y fuerte, mandar sobre su sexualidad y la tuya. Pasa en las relaciones heterosexuales pero también en las homosexuales: hay roles dominantes y pasivos. El que el hombre sienta que existe una mujer que sea capaz de dominar el ámbito sexual o de decir ‘yo sé otras formas de sentir placer que tú tal vez no conoces’ le genera muchísimo miedo. Hay que tener en cuenta que muchos tienen problemas de eyaculación precoz, disfunción eréctil o falta de deseo. Entonces, una mujer que ven o perciben con una alta demanda sexual o que tiene un rol más protagónico de su propia sexualidad los hace sentir totalmente cohibidos. Ahí lo que se necesita es, en primer lugar, educación en temas de sexualidad: tanto para el hombre como para la mujer. No nos han hablado del tema; la pornografía es nuestro referente.

Rossina Guerrero

Directora de Programas (Promsex)



Durante mucho tiempo a las mujeres se nos ha expropiado de la sexualidad como un elemento placentero. Siempre se nos colocó en la situación de madres, de reproductoras, sin darle relevancia a que también queremos tener relaciones sin que estas tengan que llevar a un embarazo. La educación es fundamental: en algunos niveles de edad es primordial que las niñas sepan cómo protegerse frente a un embarazo no deseado o que identifiquen las primeras muestras de violencia, como los chantajes o la ‘prueba de amor’. Tenemos valoraciones distintas de lo que significa el sexo para los hombres y para las mujeres. Por eso es muy importante inculcar relaciones respetuosas desde niños. Si yo crezco pensando que no merezco respeto o que no debo respetar a la otra persona, luego puedo violar a alguien o sentirme culpable porque me dejé. Lo que queremos transmitir es que la sexualidad es parte de la humanidad: sacarla del lado pecaminoso, prohibido. Es parte de la construcción de tu identidad, de tu desarrollo como persona.