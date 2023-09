Kurt Cobain fue un espíritu perturbado que transformó su oscuridad en arte. El disco “In Utero” fue publicado el 21 de setiembre de 1993. Este 2023 cumple 30 años. Fue el último álbum que Nirvana grabó en un estudio. El sonido es totalmente desgarrador. Se puede sentir el dolor de un ser extraviado en el laberinto de su propia cabeza. Pero, si las canciones no eran alegres, ¿por qué llamó tanto la atención de los adolescentes?

El videoclip de “Heart-Shaped Box”

A veces la música entra por los ojos. Los seguidores de Nirvana esperaban con ansias este disco, pero un público nuevo llegó tras ver el video de “Heart-Shaped Box”. Este contiene imágenes sombrías y simbolismos religiosos. También aparecen cuervos y fetos. Todas las acciones se desarrollan bajo un cielo rojo y nada parece ir bien.

Este video fue muy comentado en su momento. Muchos teníamos que esperar a que lo pasaran en la televisión (en cable o en algún programa en señal UHF) para grabarlo en VHS. Recordemos todos que en los noventas no existía Youtube.

La dirección estuvo a cargo de Anton Corbijn. Este realizador también se ha encargado de los videos de “Personal Jesus" de Depeche Mode , "One" de U2, "My Friends" de Red Hot Chili Peppers , "Hero of the Day" de Metallica, entre otros.

La canción es fácil de recordar. Tiene una estructura sencilla. Seguramente por eso la escogieron como single del disco. La letra es poéticamente oscura. Se puede sentir a un sujeto hundiéndose en el dolor. El solo de guitarra suena como un fatigado alarido.

Un disco lleno de singles

Steve Albini fue el productor de este disco. Fue el cómplice de la banda para darle forma al álbum. De este disco, canciones como “Serve the Servants”, “Heart-Shaped Box”, “Tourette’s” y la controversial “Rape Me”, continúan siendo bastante populares.

Lo mismo sucede con temas como "Dumb", "Pennyroyal Tea" y "All Apologies", los cuales también cuentan con versiones acústicas en el disco “MTV Unplugged in New York”. Se podría decir que el disco “In Utero” tiene tantas canciones populares como el aclamado “Nevermind”.

Sonidos de una generación anterior

Hay música para todo momento. El disco “In Utero” era una alternativa para acompañar momentos de tristeza o de cuestionamientos propios de la adolescencia. ¿Música para la introspección? No creo que esa etiqueta sea la más apropiada, pero lo cierto es que su crudeza impactaba.

Cuando Nirvana apareció, se tumbó el sonido de las bandas de Glam Metal. Kurt Cobain llegó como uno de los líderes de una nueva generación musical. No solo fueron sus canciones. También fue la estética que manejó en las portadas de los discos, los videoclips y la forma de vestir.

En muchas ocasiones en los noventas era complicado conseguir un disco. No existían plataformas como Spotify (aunque a muchos les suene prehistórico). El interés por cierta música y el poco acceso, hacía que las personas se agruparan. En muchas ocasiones, un disco era un elemento prácticamente tribal.

Un gran año, una gran década

En 1993 se publicaron grandes discos: “Siamese Dream” de Smashing Pumpkins, “Vs” de Pearl Jam, “Pablo Honey” de Radiohead, “Modern Life Is Rubbish” de Blur, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” de The Cranberries, “Suede” de Suede, entre tantos otros.

Definitivamente, el “In Utero” fue uno de los mejores discos publicados en 1993. La expectativa por las bandas era enorme. Tranquilamente se puede hacer una maratón de discos de ese año. Y así ocurría en los noventas. Los adolescentes se reunían para intercambiar música o simplemente escucharla.

Por otro lado, existe una gran diferencia entre poner un disco (o cassette) y darle play a un celular. Te recomiendo que escuches el “In Utero” de principio a fin. Disfruta la experiencia de escuchar un disco entero.





*Texto publicado el 22 de agosto del 2018