Los increíbles deseos y las cartas que los peruanos envían a Palacio de Gobierno

Para muchos peruanos, el mejor regalo de Navidad es una respuesta. A veces ni siquiera eso, sino simplemente el hecho de que se les preste atención a sus preocupaciones. Grandes y pequeñas. Cotidianas o urgentes. Todas ellas derivadas a ese saco roto que es, casi siempre, el Estado peruano. Casi, felizmente. A pocos pasos del ala derecha de Palacio de Gobierno, una veintena de jóvenes realiza una labor que en estos tiempos de egoísmo globalizado parece casi una excentricidad: ellos escuchan a la gente. Miles de personas de toda condición, idioma o procedencia se acercan a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria –que depende de la Subsecretaría General de Palacio de Gobierno– para entregar todo tipo de documentación sobre diversos problemas, reclamos y, sobre todo, deseos. Gianina Aliaga, directora de esta oficina que solo en lo que va de diciembre ha recibido 3 mil pedidos (a inicios de año eran 1.500), nos cuenta cómo este lugar se ha convertido en una suerte de buzón de las causas perdidas de ciudadanos que no encuentran eco a sus reclamos. La tarea no es sencilla: ser los oídos y la voz del presidente Martín Vizcarra. “Se ha repensado la atención, estamos dando otra cara al ciudadano, para que se sienta más acogido. El contacto del pueblo con el presidente prácticamente se da acá”.

Casi todas las comunicaciones que llegan a esta oficina van dirigidas al mismo presidente. Muchas cartas son escritas con lápices de colores y firma de niños, y en ocasiones las responde él mismo. “La atención para nosotros es vital. El presidente está al tanto de todo lo que llega, y aunque no pueda responder todo directamente, nosotros somos el filtro. El pedido ingresa y no transcurren más de cinco días –pese a que la norma nos da un plazo de 30– para que la información ya esté siendo canalizada en caso tenga que ser derivada a algún sector para atenderlo. Y si no hay una solución al pedido, nadie se va sin haber sido escuchado”, explica Gianina. A donde más se destinan documentos es a los ministerios de Vivienda, Salud, Educación y Economía. Hay una persona exclusivamente encargada de verificar que se avance con el procesamiento de la información. Lo hace llamando por teléfono, las veces que sea, a quienes corresponda dar solución al reclamo en cada sector, y se aprovechan los consejos de ministros cada semana para que se dé cuenta del avance de cada expediente.

Desde abril de este año, en que Gianina asumió la dirección, ha visto llegar todo tipo de casos: desde el pedido para que se culmine una carretera en el norte, hasta el lío entre vecinos en algún barrio de Lima. “Una ciudadana nos comentaba que ella se sentía perseguida por máquinas... Tenemos toda la paciencia para escucharla y, en este tipo de casos, gestionar para que en el Ministerio de la Mujer se le brinde ayuda psicológica”. Más de una vez personas con algún desorden mental han obligado a activar los protocolos de seguridad. “Ha habido quienes exigen que el presidente les solucione hasta sus problemas personales, se ponen violentos, se desesperan. Una vez un señor sacó un fierro y quiso lanzarlo al personal de mesa de partes. En otra ocasión un hombre que estaba siendo atendido de manera personalizada sacó un arma... Un día nos dejaron una mochila y dijeron ‘¡acá vamos a volar todo!’, y salieron corriendo. Tuvo que venir UDEX”. Son los riesgos de ser la cara de un Estado históricamente indiferente, una cara que, sin embargo, intenta cambiar esa percepción con la clave de todo: la empatía.

