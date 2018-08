Inés Melchor le dice adiós al atletismo y le abre paso a la maternidad y al derecho

Inés Melchor está dispuesta a dejarlo todo para cumplir su sueño de formar una familia y ejercer el derecho, carrera que estudió en la Universidad de los Andes de Huancayo. “Comencé a estudiar el año 2006. A la par era atleta. El primer año iba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, después de 6 de la tarde a 11 de la noche, de día entrenaba. Era buena estudiante, siempre estuve entre las diez primeras de la clase”, recuerda.

Los planes de formar una familia son a corto plazo, a fin de año le dará el sí a su novio Henry Ruiz, se casará por civil, la boda religiosa vendrá junto a su retiro en el 2020. Ella es de las que no les gusta acumularse de cosas y hacerlas mal. Inés siempre busca la perfección y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria como fondista.

“El mismo esfuerzo que le he dedicado al atletismo le voy a dar a mi vida personal y profesional. Quiero casarme y seguir en Huancayo, aquí tengo mi vida hecha y me siento cómoda. Ya estoy en edad de formar una familia, no deseo que el tiempo siga pasando. Muchos de los compañeros de mi promoción, ya están ejerciendo. Es por eso que he decidido solo correr hasta el 2020”, declara.

¿Vas a extrañar correr? ¿Te da nostalgia? Inés responde que ya no participará en competencias, pero toda su vida va a seguir corriendo. “Lo haré como hobby, correr es muy bueno para la salud. Mi decisión se debe básicamente a que siempre he postergado mis objetivos por el atletismo. Sé que he aprovechado el don que Dios me ha dado, pero también quiero tener hijos y una familia. Tengo más de treinta años y no quisiera tener que llevar un embarazo riesgoso”.

Como fondista es multicampeona sudamericana y panamericana de atletismo, además de haber ganado incontables medallas. En el derecho, es bachiller, el título es algo pendiente en su vida.

Inés estuvo haciendo prácticas en los registros públicos de Huancayo. Como futura abogada le apenan los audios que se vienen difundiendo en las últimas semanas y que han desnudado la falta de ética -por decir lo menos- en el sistema judicial. Además, lamenta que el exfutbolista Teófilo Cubillas también se haya visto involucrado.

“Uno debe tener ética, eso hace grande a un profesional. Todos quieren ocupar un puesto solo para enriquecerse, lo ven como algo lucrativo. Yo creo que el deporte aleja todo lo malo, pero es bien difícil cambiar a las personas mayores, ya son gente que está formada. Por eso debemos inculcarles buenos valores a los niños, ellos son el futuro de nuestro país”, agrega.

El adiós de la mejor atleta peruana

“Sí, siento que he sido la mejor, una deportista con una gran trayectoria, de la promoción de atletas que empezaron a correr conmigo solo quedo yo, muchos se retiraron a los 20 o 25 años. Soy la única que sigue vigente. Yo creo que lo mejor de estos años ha sido conocer muchos lugares y las amistades que he hecho. Son los más lindos recuerdos”, dice Inés Melchor, quien está enfocada en dar lo mejor de ella en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019 a realizarse el próximo año en julio.

Un año después le dirá adiós definitivamente al atletismo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Será el final de una dilatada y exitosa carrera que llenó de orgullo no solo a ella y a su familia, sino a millones de peruanos amantes del deporte.