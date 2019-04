Inés Melchor: mira el tráiler de Prueba de Fondo, la película que protagoniza nuestra mejor atleta

Si Teófilo Cubillas es el fútbol peruano, Inés Melchor resume nuestra mejor educación física.

Récord sudamericano en maratón (2h:26m:48), multicampeona panamericana, abogada por la Universidad de los Andes de Huancayo, Santa Inés Melchor está a punto de cumplir un nuevo sueño: ver en pantalla grande la película Prueba de Fondo, de la que es protagonista.

En agosto del año pasado, Inés le confesó a Somos sus planes inmediatos de esta manera: "El mismo esfuerzo que le he dedicado al atletismo le voy a dar a mi vida personal y profesional. Quiero casarme y seguir en Huancayo, aquí tengo mi vida hecha y me siento cómoda. Ya estoy en edad de formar una familia, no deseo que el tiempo siga pasando. Muchos de los compañeros de mi promoción, ya están ejerciendo. Es por eso que he decidido solo correr hasta el 2020".

Prueba de Fondo será una manera de seguir viéndola competir.

Tras su exitoso paso por el Festival de Cine de Lima 2018, donde obtuvo el Premio del Público de la sección “Hecho en Perú”, Prueba de Fondo reveló en redes sociales su tráiler para anunciar su estreno en salas comerciales. El largometraje documental podrá verse en salas de cine a nivel nacional desde este próximo jueves 6 de junio.

Filmada en Río de Janeiro, Lima, Santiago de Chile y Huancayo, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, Prueba de Fondo es el resultado de tres años de rodaje junto a Inés Melchor en sus entrenamientos, competencias y procesos de recuperación.

“En ellos el deporte excede las funciones de recreación y se torna un vehículo de movilidad social. Con este trabajo buscamos también reivindicar el lugar del deporte en la mirada social. Más que entrenamientos o competencias, aquí también hay historias de lucha. Inés es un gran ejemplo de ello”, afirman Oscar Bermeo y Christian Acuña, directores de Prueba de Fondo.

Mientras corren los días, Inés espera. La Santa Inés espera que todas las niñas que sueñan ser como ella en Huancayo -como en la película- pronto, la necesiten.