Inés Melchor se prepara para su próxima gran carrera de la vida: ser mamá

No hay un solo estilo de ser madre, ni las mismas razones para desear serlo. Es un impulso, quizá una corazonada. Y muchas veces, es también un sacrificio. Inés Melchor (32) sueña con tener una casa de campo para escapar de la ciudad los fines de semana y ya imagina a sus hijos corriendo por ahí. Después de 17 años dedicada al atletismo, la récord sudamericano en maratón, multicampeona panamericana y abogada por la Universidad Peruana de los Andes de Huancayo, desea volver a sus orígenes y tener una familia.

En octubre del 2018 se casó con el teniente PNP Raúl Guzmán (30). Se conocieron en el 2016, durante una actividad social en un penal de Huancayo. Con el tiempo Raúl se ganó su confianza. “Me empezó a gustar su forma de mirar la vida. Su sencillez”, agrega Inés. Tras casarse, ella tomó una importante decisión: retirarse del atletismo. Uno de los motivos es que quiere ser madre. “Mi hijo va a ser la persona que más quiera en la vida y va a ser mi motor para seguir adelante”, asegura.

Su madre, Fidela Huiza (53), suele reclamarle constantemente que pasa mucho tiempo “en el deporte”. Ese es el otro motivo por el que deja las pistas de carrera: su familia. “Le he dicho que hasta el 2020 estoy en el atletismo; de ahí todos los días la voy a visitar. No importa que trabaje, voy a disponer de más tiempo”, añade Inés. Nació en Huancavelica, en 1986, pero Huancayo es su hogar de corazón. Su madre, comerciante de prendas deportivas, viajaba constantemente a esa ciudad por negocios. En plena época del terrorismo, la familia se vio obligada a migrar. Inés tenía tres meses y en su nueva vida se formaría como atleta.

Le preguntamos si alguna vez pensó en ejercer su otra profesión: el Derecho. “Muchas veces me hacía esa pregunta. Tal vez habría tenido la misma vida de mis amigas de la escuela. Varias de ellas ya son madres. También lo habría sido… Pero el atletismo me abrió muchas puertas y me ayudó a crecer como persona. Mis objetivos van creciendo. Además, el deporte enseña a ser fuertes y seguir adelante”.

Inés tiene la mira fija en el primer lugar del podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en julio próximo. Admite que le entusiasma hacer ‘respetar la casa’. El resultado, explica, la ayudará a tener un mejor panorama para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su última competencia.

Por lo pronto incursiona en otras lides: el cine documental. Es protagonista de Prueba de fondo, el largometraje dirigido por Óscar Bermeo y Christian Acuña, que estrena en junio y que cuenta su vida. Durante tres años la acompañaron en sus entrenamientos, competencias y procesos de recuperación. El primer contacto fue en 2014 y su primera respuesta fue no. “Me dedico al deporte, pero nunca me ha gustado hablar de mi vida privada. Cuando me hicieron llegar la propuesta dije: ‘busquen a otra’”, confiesa. Luego me explicaron que el objetivo principal del filme era inspirar a que muchos niños se dediquen a practicar el deporte. Eso hizo que acepte”, confiesa.

Pronto veremos a Inés correr en otras canchas y vencer otras metas. La maternidad exige, y mucho.