En medio del gran desempeño de los atletas peruanos en los Juegos Panamericanos de Santiago, donde lograron obtener 32 medallas, diez de ellas de oro, una noticia sorprendente pasó un poco desapercibida, sin recibir la cobertura mediática que merecieron otros deportes. Nos referimos a las victorias de los dos equipos peruanos de Dota 2, quienes se alzaron con las medallas de oro; un hecho histórico considerando que se trata de la primera vez que un torneo de esta magnitud se abre a los deportes electrónicos. Es cierto que estas dos victorias nacionales al final no sumaron al medallero, pues se trataba solo de un torneo de demostración, pero esto no le borra la sonrisa a sus esforzados ganadores y ganadoras.

Durante esos días, los gamers peruanos fueron recibidos en la capital chilena con las mismas distinciones que cualquier atleta tradicional invitado al torneo. “Fue un gran honor para nosotras ser recibidas en un evento tan importante. Nunca antes se había presenciado algo así por aquí, donde se le otorgara tanta importancia a los deportes electrónicos, al menos a ese nivel panamericano. Además, poder formar parte de ello y salir victoriosas ha sido increíble. Sentimos que estábamos en un entorno sumamente profesional”, relata Judith Polo, conocida en el mundo de Dota 2 como Dae, la offlane y capitana del equipo Infamous Astra, quienes se consagraron como campeonas en Santiago.

El team de Infamous Astra estuvieron alojadas en la misma villa panamericana habilitada para los juegos.

Dae es ingeniera industrial, pero este año tuvo que renunciar a todo para dedicarse a su verdadera pasión, que son los juegos en línea. Fue una decisión importante para poder recuperar su nivel de años anteriores y empezar a alcanzar esos logros que están a la altura de sus sueños. “Comenzamos a practicar este año con este roster (compuesto por Dae y las jugadoras Sky, Azumi, Lovely, Bambú ) durante tres o cuatro horas diarias de forma grupal, y también de forma individual”, señala Judith. Agrega además que durante su estancia en Santiago se hospedaron en la misma Villa Panamericana. Aunque las habitaciones estaban diseñadas solo para cuatro personas, prefirieron juntar camas y alojarse las cinco juntas en un mismo cuarto.

Infamous Astra llegó a la final para enfrentarse al equipo argentino, y aunque la última ronda fue disputada, ganaron casi sin preocuparse. El resultado final fue 3-1 a favor de las peruanas. Hubo mucha solidaridad hacia el equipo bicolor, con personas de otras nacionalidades, como Chile y otros países, animando al equipo nacional.

“Creo que en la final se nos complicaron las cosas; siento que cometimos errores, ya que anteriormente habíamos jugado contra ellas sin problemas”, afirma Josselyn Abusabal, conocida como Sky, la support 5 del grupo. “Experimentamos nervios que nos afectaron; quizás no supimos controlar las emociones, ya que era nuestra primera vez en un torneo internacional con público. Nosotras entrenamos entre 5 o 6 horas al día”. Con las medalla de oro al lado de sus almohadas y pasado este momento mágico, toda la atención de ellas está centrada en hacer un buen papel en el próximo mundial de ciberdeportes, The Riyadh, en Arabia Saudita. Saben que no se pueden dormir en sus laureles y deben seguir practicando.

Algo curioso del team Infamous Astra, que se hace extensivo a los equipos de ciberdeportes, es que muchos de los jugadores de un mismo cuadro no se conocen en la vida real. Es en torneos presenciales como el de los Panamericanos, que acaban conociéndose de forma no virtual. Eso le pasó a Dae con algunas de sus compañeras. “Sky y yo vivimos en Lima, Bamboo y Azumi son de Arequipa y Lovely es de Cusco. Igual nosotras no siempre practicamos Dota. Al menos una vez a la semana nos reunimos virtualmente en Discord para hablar de cualquier cosa que no sea videojuegos. Hasta para ver una película juntas por esa vía”.

En el 2019, Dae dio un testimonio a Somos sobre un tema del que entonces se hablaba mucho: la discriminación por género en la escena de los ciberdeportes. Ella contaba que había sido silenciada y objeto de bullying en algunos círculos de Dota 2 cuando escuchaban, por su voz, que se trataba de una chica. “Ahora hay más chicas jugando Dota. Ya no es tan fuera de lo común. Antes es verdad que había mucho acoso, pero la comunidad se está acostumbrando a ver más mujeres jugando. Cada vez se están haciendo torneos para equipos femeninos y eso va a ayudar a crecer más la participación femenina”.

Las campeonas peruanas fueron apoyadas por hinchas de varios países de Latinoamérica, durante la final con Argentina.

Si bien históricamente, los deportes electrónicos han estado dominados por jugadores masculinos y las mujeres han enfrentado desafíos significativos para encontrar su lugar en este espacio, la victoria de Infamous Astra es un testimonio de que las barreras están siendo derribadas y de que las mujeres están ganando terreno en la escena competitiva.