¿Por qué hay personas infieles?

La infidelidad es una patología mental, tiene que ver con conflictos -no superados- de una persona con el compromiso. Puede ser el reflejo de una niñez en la que vio que otras personas no asumían un compromiso con él o ella (con su crianza, con su amistad, con sus intereses). Cuando yo siento que no están siendo fieles conmigo, entonces lo que me moviliza es la traición a lo largo de mi vida, y va a volcarse en distintos momentos. Por ejemplo, una infidelidad en la pareja.

¿Es lo mismo deslealtad que infidelidad?

La lealtad tiene que ver con una causa, con ideales, valores, creencias, mientras que la fidelidad está vinculada a lo que yo asumo con respecto a una persona. Mientras la lealtad implica acuerdos, la fidelidad implica promesas. En los matrimonios prometemos, pero sobre la base de algo tan subjetivo como los sentimientos. Lo que tendría que hacerse son promesas en torno a valores (lealtad): respetarte, cuidarte, trabajar en pareja, hablar con la verdad, etc.

¿Por qué es más polémico cuando una mujer le es infiel a su pareja?

Porque transgrede algo que socialmente no estaba esperado. Se supone que el hombre sea de cierta manera (poderoso, respetado, viril), y lo mismo con la mujer (subordinada al hombre). El sexismo y la misoginia están totalmente validados socialmente. De allí que culturalmente hayamos crecido observando la licencia del hombre para serle infiel a la mujer.

¿El machismo promueve la validación de la infidelidad?

Si hacemos un repaso a nuestros árboles genealógicos, tíos, abuelos, etc., podían tener otra relación de pareja, estaba ‘permitido’ que tuvieran hijos ‘extramatrimoniales’, además de los hijos ‘naturales’. Estamos hechos a partir de modelos de parejas: nuestros padres, abuelos, las novelas, las películas. Vamos creando un idea, muy vinculada en nuestra sociedad a la figura del amor romántico, para toda la vida, que todo lo puede, etc.

¿Se ha sobrevalorado la idea del amor romántico?

Solemos asumir que en la pareja hay una exclusividad sexual. Cuando alguien es leal, habla sobre la base de lo que uno quiere: hay acuerdos, un sentimiento conjunto en la lealtad. En la fidelidad sometemos, imponemos, mientras que el otro asume, por miedo a algo.

"En una relación de lealtad, hay acuerdos. En una relación de fidelidad, sometemos, imponemos", aclara el experto en temas de géneros y bienestar de parejas (IG: @ennombredelsexo) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

¿Es posible ‘ponerse de acuerdo’ sobre los límites o la escala de valores en una pareja? ¿Cómo saber si lo que para mí es infidelidad, lo es para mi pareja?

Vivimos en una sociedad entre cucufata, doble moral, lleno de mitos y tabúes de lo que significa la sexualidad y las relaciones de pareja. Para empezar, asumimos que la pareja tiene que ser heterosexual. No se habla de qué tipo de relación queremos, se asume que nuestro tipo de relación va a ser a nivel de exclusividad afectiva amorosa, y a nivel sexual. Las parejas no quieren poner en juego esta valoración moral. La gente tiene miedo a comprometerse y es por eso que no hablamos. Es tan grande ese miedo que es más fácil decir “estamos saliendo”, “somos amigos con derechos”, a decir que somos enamorados, porque eso implica poner unas reglas. Nos es muy difícil hablar de eso, qué esperamos de una pareja a nivel de afecto, sexual

Lo paradójico es que en las aplicaciones de citas, se ponen reglas y condiciones: qué tipo de relación buscas, etc.

Queremos muchas veces jugar a ser un tipo de relación de pareja cuando no sabemos qué queremos. Llegar a acuerdos implica mucho trabajo, más fácil es huir, no ponerme etiquetas.

Más de 500 usuarios del IG de Somos se animaron a responder una encuesta sobre fidelidad, ¿qué lectura tienes?

Me da la impresión de que no hay claridad sobre qué entendemos por fidelidad. Hay quienes asocian la infidelidad al coito sexual. Mientras no hayas transgredido eso, no hay ningún problema para estas personas. Se cree que la traición está en el sexo. Y sin embargo, se piensa que un hombre puede tener sexo con otra persona, pero si no hay sentimientos de por medio, todo bien, es una ‘descarga natural’ del hombre. Recién cuando hay emociones, ya se considera una infidelidad.

¿Qué ocurrió con las infidelidades durante la pandemia?

Disminuyeron los casos de infidelidad asociada al acto sexual (estudio del Minsa), pero aumentaron los casos de infidelidad emocional. Y aumentaron muchísimo los casos de infidelidad virtual (récord de descargas de plataformas de citas, a nivel mundial), incluso entre personas que estaban casadas.

¿Tener una ‘relación abierta’ es una forma de no ser infiel?

Hay alternativas para transgredir el amor clásico, para deconstruir prácticas clásicas, sin traicionar a la pareja: las relaciones abiertas o las parejas swinger (intercambio de parejas), entre otras. Pero no son invenciones de ahora, sino de mucho tiempo. ¿Cuándo fueron sancionadas? Cuando se instala la monogamia como lo correcto, lo válido.

¿La ‘relación abierta’ y el intercambio de parejas es que implican códigos, acuerdos, reglas?

Todo esto existe con consentimiento, se habla, se dice qué tipo de relación quiero: a nivel sexual y a nivel de amor. Puede haber exclusividad sexual, mas no necesariamente amorosa. El poliamor, que tiene una gama distinta, es la posibilidad de enamorarte de varias personas pero también tener con algunas de ellas relaciones sexuales, o no. Hay jerarquías, una pareja principal, con la cual de repente convivo. Todos tienen que saber en qué tipo de relación están, para no ocultarse nada.

¿Has observado más casos de poliamorosos en tus consultas?

Observo que mucha gente dice que es poliamoroso para justificar una infidelidad, pero el poliamor no lo es. “Es que soy poliamoroso, y no lo sabías”, dicen. O sino: " estamos en una relación abierta”. Trato de ponerle una etiqueta a algo que no soy. Un común denominador que he encontrado en personas poliamorosas es que sufren, porque se dan cuenta de que tienen una pareja de la cual están enamoradas, y se están enamorando de otra persona. Sufren porque su pareja no lo va a entender, ¿cómo le planteo que soy poliamoroso, sin que eso responda a una crisis de pareja? No es fácil ser poliamoroso en una sociedad como la nuestra. Un poliamoroso no dice: ah bacán, qué genial. Anda encuentra a alguien que acepte tus condiciones… No es fácil.

¿Todo implica una ética afectiva?

Culturalmente hemos sido criados y educados de tal manera que nos cuesta separar sexo y amor. Nos han enseñado que van de la mano, hemos romantizado hasta la sexualidad. Mientras no estemos preparados para separar sexo de amor, es muy peligroso poder llegar a otro tipo de prácticas y acuerdos a nivel sexual.