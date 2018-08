Influencers: así es el trabajo detrás de la página ‘Misias pero viajeras’ | FOTOS

- ¿Cuál es el camino para volverse influencer en el Perú?

​Fátima: Para que alguien sea ‘influyente’ debe manejar muy bien un tema. En nuestro caso, somos especialistas en viajes low cost. Se debe cuidar mucho lo que se dice en redes porque hay que mostrar credibilidad ante el público, para que confíe en ti. Si vas a recomendar algo, debes investigarlo antes.

Daniela: Creo que ahora hay dos tipos de personas influyentes en la red. En primer lugar están quienes han formado una comunidad desde cero, hablando de un tema en específico (y es a lo que Fátima se refiere). Luego están los celebrities o famosos que vienen de otros lados (televisión, por ejemplo) y que aterrizan sus audiencias en sus redes digitales. Ahí es donde se vuelven todavía más influyentes.

- ¿Qué plataforma prefieren?

​Daniela: Primero usamos Facebook porque era la que usábamos. Luego, a pedido de las personas, creamos una cuenta de Instagram. Después migramos a Youtube.

Fátima: Empleamos mucho de nuestro tiempo y esfuerzo en hacer videos, ahí está la ‘carne’ de nuestros contenidos. En teoría, nuestro fuerte vendría a ser Youtube porque ahí está lo más rico (tips, rutas, etc.). Sin embargo, en Instagram tenemos más movimiento porque publicamos cada día.

- ¿Cómo funciona el negocio? ¿Trabajan con canjes o les pagan cada publicación?

Fátima: Al inicio lo hacíamos todo con nuestros ahorros porque ambas trabajábamos en oficina. Un día, una aerolínea peruana nos llamó y nos dijo ‘chicas, sabemos que utilizan nuestra aerolínea y la recomiendan, nos gustaría que formen parte del equipo y poder ayudarlas’. Se armó la alianza y todo coincidió para seguir viajando y creando contenido. Luego una marca de ropa nos tocó la puerta. Hacer videos es toda una logística de equipos, pasajes, hospedaje, comida, etc. Si íbamos a vivir de esto, teníamos que encontrar una forma de hacerlo rentable de alguna forma. Fue así como nos aliamos con marcas para poder seguir viajando. En estos 2 años hemos ido creando nuestras propias alianzas.

- ¿Qué tipo de publicación es más rentable?

Fátima: En nuestro depende de muchos factores. El sitio donde estés marca la diferencia, por ejemplo.

Daniela: Creo que la rentabilidad en nuestro caso no se mide por publicación o plataforma, sino por destino. No todas nuestras fotos tienen el mismo valor monetario. Detrás de cada una hay gastos de alojamiento, comida, pasajes, etc.

- ¿Tienen una empresa constituida? ¿Emiten facturas, por ejemplo?

Fátima: Ahora emitimos recibos, pero estamos en proceso de la minuta y todo lo demás para sacar la empresa. Queremos estar en planilla para tener todos los beneficios sociales

Daniela: ¡Seguro! ¡Por fin!

- ¿Cuentan con un equipo atrás?

Daniela: Es un equipo de soporte. Tenemos la suerte de que ambas contamos con una profesión detrás. Fátima es administradora y yo soy comunicadora audiovisual. Entonces hemos dividido la plataforma en dos bloques: administrativa y creativa. Cada una se encarga de una parte. Aparte tenemos la ayuda de dos chicos en la edición del video; son cosas netamente técnicas que no manejo muy bien, pero sí dirijo la edición. Fátima tiene una persona a su cargo que la ayuda a contestar correos y otros pendientes.

Fátima: Es muy complementario. Ambas hemos ido aprendiendo mucho en el camino. Para sacar videos semanalmente necesitábamos un soporte que pueda hacerlo con rapidez, pero con la estructura que nosotras le pasamos. Nosotras mismas grabamos y luego delegamos la edición a otros.

- ¿Dónde se ven en 5 años?

Fátima: ‘Misias pero Viajeras’ es mucho más estable con un equipo más elaborado. Estamos relanzando nuestra web. Nosotras redactamos algunas cosas, pero para tener más contenido necesitamos la colaboración de otros colegas viajeros que puedan alimentar la web.

Daniela: En 5 años tal vez podamos llegar a nuestro apogeo. Hay un montón de cosas que queremos hacer, pero sabemos que el crecimiento no es inmediato. Nosotras creemos en el crecimiento a largo plazo. En 5 años queremos ser referentes del turismo, que la gente nos asocie con viajes y pueda buscar información en nuestros canales.

- ¿Cómo se conocieron?

Fátima: En una fiesta muy casualmente, hace como 4 años. Cada una estaba con su mancha e hicimos mancha entre todos. Tiempo después nos animamos a viajar todos juntos, pero poco a poco fueron cancelando. Al final solo nosotras quedamos.