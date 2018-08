Influencers: "Si una progresa, las otras también", así son 'Las chicas Klug' |FOTOS

-¿Cuál es el camino a volverse 'influencer'?

Gianella: No creo que haya un requerimiento en especial. Nosotras nos hicimos conocidas porque mi mamá es conocida y así como jugando nos aventuramos en Youtube. Queríamos mostrar un poco más de lo que hay en las historias de Instagram y tener más cercanía con la gente. Nosotras nunca tuvimos a alguien que nos asesorara sobre cómo hacer las cosas ni cómo tratar con las marcas. Éramos muy nuevas; así que nos dejábamos llevar por los instintos y nuestra pasión. Creo que el único requisito es ser tú mismo. El público se enamora de una personal real, no de una careta.



-¿Qué plataforma es la que prefieren?

Gianella: Instagram, igual que mis hermanas.

-¿Qué tipo de publicación les interesa más a las marcas?

Melissa: Depende de la marca, porque hay algunas que llevan más tiempo y quieren una publicación ("post"). Hay otras más nuevas que prefieren las historias.

Gianella: Las grandes te dan toda una pauta de todo lo que quieren publicar y es ahí donde vemos si aceptamos o no. Nosotras mayormente lo hacemos por pasión, más que por otra cosa, entonces preferimos poner nuestros propios requisitos porque queremos recomendar cosas que realmente usamos, no solo por publicidad. Si no es un producto bueno, simplemente no lo comunicamos.



-¿Trabajan con canje o les pagan por cada publicación?

Gianella: Ambos, pero generalmente trabajamos por paquetes de determinada cantidad de post o historias.

-¿Tienen una empresa constituida?

Gianella: No, porque cuando empezamos éramos menores de edad. Hace poco trabajé en una película y emití recibos por honorarios; generalmente lo resolvemos así.



-¿Cómo funciona la dinámica detrás de las redes sociales? ¿Tienen un equipo que las ayuda?

Gianella: No, cada una maneja sus cuentas individualmente. Nadie nos orienta, solo nosotras. Igual nos apoyamos siempre. Cuando Samahara (mi otra hermana) empezó a trabajar con 'Bioderma' me pasó el contacto porque sabe que a mí también me interesa mucho el cuidado de la piel. Somos hermanas y la idea no es que una sea mejor que la otra, sino que es algo que nos gusta. Si una progresa, las otras también.

-¿Dónde se ven en 5 años?



Melissa: Me veo terminando mi carrera. Quiero estudiar Comunicaciones.

Gianella: Con mi carrera terminada (estudio Derecho) y trabajando en un estudio. Pero más allá de eso, mi meta es trascender. Creo que ya lo estoy haciendo porque siempre dejo un mensaje a mis seguidores. Quiero volver al canal de Youtube porque lo hemos dejado en pausa por un tiempo.