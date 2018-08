-¿Cuáles crees que son tus características con los que logras atraer seguidores?

El humor. Muchas personas dicen que soy youtuber, pero no lo soy; porque solo creo contenido en Instagram. El primer paso para que conecten conmigo es porque puedo llevar cosas cotidianas a la sátira, al humor. Otra cosa que engancha es la manera en que me comunico porque es honesta y sin máscaras. Eso da mucha ayuda a la relación con las personas.

-¿Cómo logras encontrar estas situaciones cotidianas para llevarlas al humor?

Yo estudié Comunicaciones, entonces me gusta mucho contar historias y escribir guiones. Además, desde chica tengo una pasión por la comedia. Lo que hice fue combinar ambos. Adicionalmente, tengo afín por la publicidad y para eso, uno tiene que estar muy atento a todo; es decir, usar los 5 sentidos para percibir cada detalle. Tengo ojos de turista para percibir cada detalle y así puedo percibir cosas comunes que pueden llevarse al humor.

-¿Qué plataforma prefieres?

Instagram. Subo videos a Fb, también; pero en realidad me dedico 100% a Instagram. Siempre estoy interactuando con la gente. Almaceno mi cuenta de videos y fotos, porque también me gusta. Con esta aplicación logro una mayor cercanía a la gente y me permite llevar mis proyectos a otros niveles artísticos. No soy youtuber porque te demanda un tiempo que yo prefiero dedicárselo a la actuación.

-¿Qué tipo de publicación es más rentable o atractiva para las marcas?

Depende. No hay una herramienta que funcione para todo, sino que hay diferentes acciones que sirven para cada objetivo de marca.



-Entonces, ¿Trabajas según planes de comunicación, canjes o publicaciones?

Depende de la intención. Hay marcas con las que hago campañas, otras me auspician y también hay otras con canje, aunque no es de mis favoritas. Quizá si es ropa o algo muy en especial.

-¿Cómo manejas el negocio de ser 'influencer'?

Yo emito recibos siempre por lo legal. Trabajo con una agencia de representación que se llama Content Studio, que me ayuda con las empresas y proyectos; emito los recibos y ellos facturan a las marcas.



-¿Qué sabremos de ti en 5 años?

Siempre he querido hacer estas historias pequeñas mientras voy creciendo. Hacer videos hasta abuelita. Además de eso, me verán actuando en diferentes medios porque eso es lo que me gusta: generar historias y actuar. Acabo de terminar la universidad y estoy por empezar clases de actuación.