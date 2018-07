Inga o de Mandinga: ¿qué dice realmente el ADN peruano?

La bióloga Ysabel Montoya, con su empresa, Laboratorio Biolinks, expandió los servicios en el área de diagnostico de enfermedades infecciosas como: HIV, Hepatitis C, Mycobacteria Tuberculosis, Chlamydia, Trychomona, Neisseria Gonorrea y desde el 2005 permiten establecer el riesgo al cáncer de cuello uterino, con el diagnóstico y la identificación del Virus Papiloma Humano (PHV).



¿Qué es un estudio de ADN de poblaciones genéticas humanas?

De acuerdo a su proveniencia, las personas tenemos distintas frecuencias de ADN en nuestro genoma humano. Si la persona es japonesa u holandesa, su frecuencia de ADN será muy diferente a las de un peruano. Este laboratorio hizo el primer estudio de ADN de poblaciones genéticas humanas en el Perú. Con este estudio genético nosotros pudimos evidenciar aquella frase de que en el Perú, todos tenemos de inga o de mandinga.

¿Qué determinó ese estudio?



Que la población de nuestro país, con excepción de sitios como Puno y Huancayo, es una mezcla. En esas regiones (Puno y Huancayo), las personas tratan de casarse siempre con gente de la misma zona.

¿Cómo se determina esta mezcla en el ADN de los peruanos?

Si tú te remontas a la época pre incaica o incaica, había una población nativa. En 1535 vinieron los españoles y estos europeos se fueron mezclando con los peruanos. Luego, dentro de lo que viene a ser nuestra misma Costa, Sierra y Selva, hay variantes que -de repente- puedes ver algunos en el rostro. Mi padre fue un gringo de ojos azules, peruano. Pero me ves a mí y no hay nada de eso. Entonces, somos una mezcla. En el estudio del que hablamos se determinó que dentro de la población peruana hay bastante ADN nativo.

¿Cómo ADN nativo nos referimos a ADN similar al de los antecesores de los Incas?



Así es, más o menos a la época de los Incas.



Me ha dado el ejemplo de su padre rubio y usted, que es mestiza o criolla. Entonces, ¿la carga genética no necesariamente se condice con lo que exteriormente uno puede ver?



Así es, el genoma humano tiene la verdad. Lo que se muestra físicamente no es todo. Algunos ADNs se lucen, pero otros están ahí escondidos, quizá hasta durmiendo, y pueden ser despertados cuando va a nacer la siguiente generación.

¿Cómo se hace este estudio de ADN?

Tomamos con hisopos de algodón células flotando de la boca que son idénticas a todo nuestro cuerpo. Luego hacemos una serie de análisis para poder determinar por estadística qué porcentaje tienen las personas de genoma andino, de genoma asiático, de genoma africano...y esa es la mixtura que se ve representada en los resultados.

¿Hay gente que se hace este tipo de estudio?

Es un servicio que brindamos... hay personas que vienen por ejemplo porque una hermana es blanca y la otra es morena, entonces quieren saber un poco de sus antepasados.