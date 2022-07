“En 1998, andando por Huarochirí, me topé con un personaje extraordinario: estaba vestido con una indumentaria especial, vistosa. Le pregunté: ¿usted quién es? ‘Yo soy Atahualpa’, me dijo”. La fotógrafa y artista visual Malú Cabellos (Lima, 1971) no lo sabía aún, pero este encuentro era el inicio de uno de los proyectos más intensos de su carrera. Malú le tomó una foto y se marchó.

De regreso a Lima, no cesaba de preguntarse por este inca moderno y por su quehacer: se había topado con una representación teatral de la muerte del inca, una tradición andina que la fascinó. “Elaboré entonces un calendario de viaje con las fiestas más importantes. Como solo se realizan anualmente, pasé seis años buscando a los incas para retratarlos”.

NUEVOS TERRITORIOS

El proyecto se estrenó en el 2007, en una exposición llamada Memoria inca; ahora, quince años después, Malú presenta INKA con una nueva aproximación y bajo la curaduría de Jorge Villacorta. No solo se podrán ver las fotografías originales, sino también los trabajos de diez artistas que las han intervenido. “Les dimos total libertad para escoger las imágenes y trabajarlas. No les dimos ninguna pauta. Hemos tenido la suerte de obtener muy buenas obras como respuesta”.

Diez artistas invitados han intervenido las fotografías de Malú cabellos. Abajo, las piezas de colectivo c.h.o.l.o. y Marcel Velaochaga.

/ Malú Cabellos

Es así como las piezas de Marcel Velaochaga, Susana Torres, Paloma Álvarez, Raúl Chuquimia, Rafael Moreno, Luis Torres Villar, Liliana Ávalos, Colectivo C.H.O.L.O., Víctor Zúñiga y Francesca Dasso dialogan junto a las fotografías en blanco y negro de Malú para explorar nuevos sentidos de temas como la memoria, la identidad o la migración. Entre ellas destaca Tótem Inka, una hipnotizante videoescultura elaborada en colaboración con Dasso. “Para crear esta obra, trabajamos con diversos insumos: videos e imágenes de las representaciones de la muerte de Atahualpa, tocapus incas, la música de Sun Cok”, cuenta la fotógrafa.

“Quisiera acercar estos personajes al público para darles un nuevo sentido, una nueva vida, y así exacerbar la pregunta por nuestra identidad”, comenta la artista.

En el centro de la muestra, como un sol del cual irradian las otras piezas, el primer inca retratado por Malú, el Atahualpa de Huarochirí, espera, imponente, a los visitantes. “Este es ahora un personaje dentro del espacio: tiene nuestro tamaño, está frente a nosotros. Ya no es un sujeto retratado: es una presencia”, finaliza la artista. //