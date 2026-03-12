Más de 20 chicos demuestran cada sábado que las segundas oportunidades se pueden vestir de jugador de rugby. / Julio Reaño

Los Inkas Rugby tienen sus raíces en una historia que comenzó en 2009 en la Unidad 48 de San Martín, en Buenos Aires (Argentina). Allí, el abogado Eduardo “Coco” Oderigo creó la Fundación Espartanos, un proyecto social que revolucionó el sistema penitenciario argentino y que inspiró una serie del mismo nombre en Disney+. Lo que empezó con apenas diez internos hoy es un movimiento que alcanza a más de 3000 personas en 65 unidades penales de siete países: Argentina, Chile, El Salvador, España, Kenia, Perú y Uruguay.

La efectividad del modelo es lo que inspiró a implementarlo en Perú en 2016. Mientras que la tasa de reincidencia delictiva en el sistema penal convencional puede superar el 60%, entre quienes pasan por el programa de los Espartanos este índice cae drásticamente a menos del 5%. Esta estadística no es casualidad, es el resultado de un método que utiliza el rugby no solo como ejercicio físico, sino como una herramienta de “reingeniería humana”. Al igual que en Argentina, Inkas Rugby se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: el rugby, la espiritualidad, la educación y la cultura del trabajo.

La mística del entrenamiento en “Maranguita”

No se necesita una losa deportiva profesional para jugar; el rugby se adapta, se ensucia y resiste, igual que los jóvenes que lo practican es así que en cada jornada de entrenamiento, que empieza los sábados a las 9:00 am, no solo se trata de practicar un deporte, sino también de hablar de valores.

Los sábados, los Inkas Rugby tienen una cita imperdible: los entrenamientos. / Julio Reaño

Antes de que el silbato inicial marque el comienzo de cualquier encuentro, como el que se disputó el pasado 28 de febrero, ocurre uno de los momentos más simbólicos para el equipo: todos se reúne para rezar un Padre Nuestro. Este ritual no es solo religioso, es un pacto de unidad.

Además, el equipo evoca la fuerza ancestral diciendo Huk, iskay y kimsa (Uno, Dos y Tres en quechua). Bajo la dirección técnica de Anderson Pinto, los chicos aprenden que entrenando se ofrece la mejor versión de uno mismo, pero compitiendo es donde realmente se demuestra lo aprendido.

El proyecto Inkas Rugby ha logrado tejer una red de solidaridad con la comunidad del rugby peruano. Equipos como el Flaming Lion o el de la universidad de San Marcos participan activamente, rompiendo la barrera del prejuicio.

Equipos peruanos se sumen en este proyecto, visitando a los chicos en Maranguita para participar de torneos. / Julio Reaño

El objetivo final es la reinserción social efectiva. No se trata solo de jugar; se trata de que estos más de 20 chicos que hoy “fomentan el espíritu” no terminen en una cárcel de adultos. La meta es que las calles sean más seguras y que la tasa de criminalidad baje porque un joven encontró en el rugby una familia y una ocupación.

Del campo de juego al campo laboral

La visión de Alberto, Gael y Nelly Torres, la mamá del equipo, va más allá de los sábados y las competencias que ofrece la Federación Peruana de Rugby. Se busca que empresas y ciudadanos se involucren para contratar a los jóvenes una vez que cumplen su tiempo en el centro. El rugby les otorga herramientas de “medicina” emocional y disciplina que los hacen candidatos valiosos para el trabajo honrado.

Nelly conoció a Gael y con él a los Inkas Rugby y desde el año pasado se encarga de llevar la parte espiritual al equipo. / Julio Reaño

Como señalan en sus redes sociales, el apoyo y la vida de transmitir valores es lo que evita que la historia se repita. Al final del día, cuando el sol cae tras los muros de Maranguita y se ha jugado el último partido, solo queda una certeza: el rugby les ha devuelto el amor propio; cada tackle es un muro que cae y cada try es una vida que se recupera para la sociedad.