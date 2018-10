 ¿Qué inspira a un grupo de jóvenes para cambiar su barrio, su provincia, su sociedad?

Darle color a una calle de Lima como si fuera lienzo o Photoshop. Conseguir que escolares de cualquier lugar del país miren Internet no solo por YouTube. Pasear en bici por la selva y que cada kilómetro recorrido sea un kilómetro vigilado. Ponerse una nariz roja y enseñar la historia mochica a niños de 40 años que viven en Lambayeque y que no saben que ‘apapäk’ significa ‘maestro’. O que en el AA. HH. 3 de Diciembre de Lurín, un grupo de arquitectos le roben horas a su domingo para mejorar una casa de esteras que tiembla con la brisa del mar.

Podríamos llamarlos por su nombre, también. Ocupa tu Calle, Tannder, Locos por la Selva, Runakay o Mutuo, sus empresas, su aporte desde el anonimato a cambiar el país (que siempre parece resistido a cambiar). Son algunos de los proyectos ganadores del VIII Protagonistas del Cambio, de la UPC, que hace unos días nada más fueron premiados por su esfuerzo, su sacrificio y su fe.

Y no son los únicos. Hay muchos más.

Protagonistas del Cambio llegó a su octava edición con dos cifras notables: 80 jóvenes premiados –y sus iniciativas de empresa– y más de un millón de personas beneficiadas en todo el país. Cuando hablamos de Protagonistas... hablamos también del programa de la International Youth Foundation, promovido en las universidades de la red mundial Laureate. Más de 200 líderes de todo el Perú postulan por un premio que va más allá del dinero y la capacitación: buscan ser un motor de este triciclo llamado Perú.

De sus historias trata esta nota.

DEL NORTE CON AMOR

Su mamá bailaba ballet, su papá cantaba. En su casa de Lambayeque, sus mejores juguetes eran una conga, un tambor. Y aunque no sabía bien cómo ni qué, Luis Miguel Antón tenía que ser artista. El tema era cuándo. Estudió en la USAT y fue en el año 2008 cuando en un taller con Wendy Ramos se “enamoró del clown” y descubrió que era “una herramienta poderosa para intervenir en la sociedad”. En 2012, luego de hacer clown hospitalario, es decir, visitar a pacientes para entregarles una dosis de la mejor medicina: una sonrisa, nació Runakay. Y con él un grupo que forma agentes de impacto social para que, desde el humor, fomenten la identidad cultural lambayecana a través del rescate de sus lenguas originarias como el quechua y el muchik. Antón tuvo que estudiar historia, convocar una traductora, aprender. “Hoy, por ejemplo, más niños saben que los moche fuimos la primera cultura metalúrgica del país y que tuvimos las únicas mujeres gobernantes del Perú preínca: la Dama de Cao”, dice. Es un apapäk. Un maestro.

Según datos del INEI de hace cinco años, 1’575.000 personas presenta algún tipo de discapacidad. Ricardo Rodríguez no necesita esas matemáticas: en estos tres años de trabajo en todo el país, de los 93 casos registrados a nivel nacional y de las 24 prótesis que ha conseguido, el joven detrás de Pixed sabe que esa cifra es real y que ese millón de personas se multiplica en sus familias. “Tenía un tío –recuerda– con discapacidad. Una vez demoramos 40 minutos en tomar en taxi. Entonces le dije: cuando sea grande, me voy a comprar una camioneta para que no sufras”. La promesa quedó inconclusa pero a cambio, en 2015, fundó Pixed, una empresa de creación de tecnología inclusivas. “Ningún sueldo me va a pagar el rostro de alegría que le vi a Valentina cuando le entregamos su prótesis”, dice. Estudió Ingeniería Mecánica. Vive en Piura. En 2019, espera duplicar los casos felices.

Son algunas historias de estos Protagonistas del Cambio. Ellos hicieron lo primero que había que hacer: cambiar. //

Los protagonistas del cambio

ENTREVISTA

​

EDWARD ROEKAERT

Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

​

¿Cómo es un joven hoy?

La universidad debe entender la misión para la que fue fundada: contribuir a transformar el país. Y nosotros lo hacemos educando. La nueva generación, llamada Z, hiperconectados pero aparentemente desconectados, mirando su teléfono y su red social, quiere transcender. Quiere dejar huella. Por eso, hace siete años decidimos innovar. Este programa Protagonistas del Cambio busca eso: conocer el país. Son jóvenes que están haciendo un trabajo extraordinario, no solo por la idea, sino por la capacidad de ponerla en práctica.

¿Cómo es la etapa posterior a la premiación de Protagonistas...? ¿Cómo sigue la UPC al emprendimiento ganador?

Permíteme retroceder al inicio de Protagonistas... La UPC visita casi todo el país: universidades, institutos, buscando jóvenes que están haciendo algo por la sociedad. Quedan 20 finalistas para llegar a Lima, analizados por un jurado riguroso, que no solo revisa la idea buena, sino el impacto que ya esté generándose. Ellos pasan capacitaciones durante una semana: que se den cuenta de que no están solos y que forman parte de un ecosistema de emprendimiento social. Que vean dónde pueden desarrollarse con un plan de marketing. Queremos garantizar que esta excelente idea no desaparezca, que supere el liderazgo de la persona que lo funda.

¿Cuáles han sido las historias que más lo conmovieron en este tiempo?

Esa es la palabra correcta: son historias que conmueven. Una de las cosas que más me motivaron en el último tiempo es que eliminamos el premio al gran ganador: no, todos son ganadores. No hay uno mejor que el otro. Pero en esta edición, por ejemplo, Pixed de Ricardo Rodríguez o Mutuo de Marisol Layseca... son iniciativas que cambian vidas.

¿De qué lugares remotos han llegado iniciativas?

El 70% de los postulantes son del interior del país. Hace un par de años teníamos una comunidad que descubrió que en los bosques alrededor de su pueblo había un producto (un hongo) que no se consume en Perú pero que es muy demandado en Asia. Lo empezaron a exportar. La comunidad hoy vive de ese producto.

¿Qué ha cambiado en su vida diaria?

Más que hablar de mí, hemos cambiado en la UPC. Nos emocionamos. Ellos, los chicos, no hablan de problemas: somos ese país de oportunidades que está esperando por nosotros.