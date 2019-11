Hay personas en este mundo que tienen la capacidad de -con un solo click- causar revuelo a nivel mundial. Jennifer Aniston, por ejemplo, dio que hablar el día que creó su cuenta de Instagram y posteó una foto con todos los actores de la famosa serie “Friends”. En menos de cinco horas llegó al primer millón de seguidores. @jenniferaniston existe desde mediados de octubre y al día de hoy está a nada de sumar 20 millones de followers.

Otro famoso que se tomó un buen tiempo para abrir una cuenta en la popular red social de fotos y videos fue Matthew McConaughey, actor que ganó el Premio Óscar 2013 a mejor actor por su papel en Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados traducido al español). El lunes 4 de noviembre, día que cumplía 50 años, el artista creó @officiallymcconaughey y publicó un video.

“Esta será mi primera aventura para compartir mi vida y mi punto de vista del mundo con todos ustedes, lo cual me hace sentir un poco nervioso porque sé que quiero tener un monólogo pero no sé si estoy preparado para tener un diálogo. Estoy ansioso por compartir quién soy y ver si me entienden o si entienden aquello que quiero compartir", dijo a sus seguidores. Ya tiene cerca de 2 millones.

Aniston, en cambio, se tomó varias semanas para explicar por qué recién este año entró al mundo de Instagram. Ella tenía dos motivos: uno comercial y otro personal. Comercial porque tenía como objetivo promocionar la serie The Morning Show, donde actúa junto a Reese Witherspoon. La personal: controlar lo que la gente sabe o cree sobre su vida. “Pensé, ‘¿Por qué haría esto?’ La gente ya está en mis cajones todo el tiempo. Y los quiero fuera de mis cajones. Pero ahora puedo decidir qué par mostrarles”, confesó a The Guardian.

De todas formas, las redes sociales no son muy de su agrado. "Me parece algo muy extraño. No lo entiendo, ni tiene mucho sentido para mí. Me gustaría que alguien lo descomponga, pero ahí está mi cuenta y ahora tiene que continuar", agregó.

Hasta hace unos meses, Jennifer y Matthew pertenecían a la lista de famosos sin Instagram y que el mundo pide a gritos elijan lo más pronto posible su arroba. La red social permite, de alguna u otra forma, conocer más de cerca a estas estrellas, su familia, amistades, mascotas, gustos, pensamientos, eventos a los que asisten, etc. Pero no a todos les interesa esa interacción.

Jennifer Lawrence es una de las populares actrices que no tiene redes sociales. “Si te has encontrado con alguna cuenta con mi nombre en Facebook, Instagram o Twitter, no soy yo”, declaró a E!.

Benedict Cumberbatch, galardonado actor londinense y muy conocido por hacer del detective Sherlock Holmes, explicó en 2014 por qué nunca se verá inmerso en este tipo de herramientas digitales. “Por un lado, creo que es algo que requiere tiempo y esfuerzo. Además, me resulta bastante difícil mostrar mi vida cotidiana al público. Me gustaría tener un diario para que mi nietos, cuando crezcan, sepan todo de mí, pero no hacerlo público”, reveló.

En esta nota, te contamos qué otros famosos no tienen cuenta de Instagram.