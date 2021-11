Conforme a los criterios de Saber más

You did it! Eso es lo que puede leerse en el felpudo con el que uno se limpia los zapatos antes de entrar a la oficina de Ioanis Patsias, uno de los creadores de contenidos más populares del Perú hoy. Un ducho entertainer de 33 años que, entre YouTube, Instagram y Tik Tok suma millón y medio de seguidores. La frase, que traducida del inglés quiere decir “¡Lo lograste!”, es su grito de guerra distintivo, el mismo que usa en los videos, historias, lives y demás encuentros con los miembros de su comunidad, a los que llama “mijirritos (as)”.

La primera que sale disparada a mi encuentro es Nori, la perrita de iOA, quien también ‘marca tarjeta’ a diario, así como las ocho personas que forman parte de su equipo. Dentro, en una pequeña sala de reuniones, está de espaldas la estrella del show. Un barbero está rasurando su cabello mientras el primero sostiene una reunión de producción. Me siento en la sala de espera y Nori se trepa. Me lame cariñosamente y embarra la manga de mi blusa. Ha estado comiendo tierra de una de las macetas. Su energía está arriba siempre. Igual que la de su padre, un ex economista de 1.84 m de estatura.

El creador de contenidos Ioanis Patsias y el oficio de crear contenidos de alta calidad en Internet

Impresiona la oficina. No es pequeña, ni enorme, pero el estilo es cool. Industrial, contemporáneo. “Pertenecía a unos arquitectos que tuvieron que dejarlo por la pandemia. Nos mudamos aquí en agosto y es ideal porque ahora somos más y se ve superbien en cámara”, me dice después iOA. La primera vez que vi un contenido suyo fue en mayo, cuando publicó cómo había sido su experiencia tras haberse vacunado en Estados Unidos. Recuerdo haber soltado buenas carcajadas en varios tramos del video y, automáticamente, empezado a buscar otros en su canal. De entrada, te atrapa él. Es gracioso, escandaloso, histriónico y, como él mismo lo dice, “controladamente incorrecto”.

MIRADA EMPRESARIAL. “Ser creador de contenido en el país es, en general, mal remunerado. Hay que decidir con cuidado en qué invertir con lo que tienes. Cuesta mucho producir material de buena calidad”, dice Patsias. (Foto: Archivo Personal)

De cuando el también youtuber viajó hasta el Área 51 en Estados Unidos para conocer más sobre este engimático lugar asociado a la vida fuera de este planeta. (Foto: Archivo personal)

Pero, además, te engancha su oferta de entretenimiento en términos de calidad. Es evidente que, detrás de su proyecto, hay un dedicado plan de trabajo. Planeamiento, marketing, inversión, administración, logística. Horas de reuniones creativas para decidir cómo se va a divertir al ciberespacio en las semanas que llegan. De ahí que una semana lo veas haciendo un entrenamiento de astronauta en el Kennedy Space Center de Florida; otro día hospedándose en el AIRBNB más caro del Perú; comiendo tarátulas (de manera legal) en un mercado de México o yendo de excursión al Presbítero Maestro de noche con un grupo de cazafantasmas. El resultado viene siendo consecuencia del esfuerzo: las marcas lo buscan y los seguidores aumentan por miles.

iOA, pues, pertenece a un todavía reducido grupo de generadores de contenidos peruanos que están llevando todo al siguiente nivel en términos de calidad. Nada de solo voltear la cámara del teléfono y grabarse la vida en historias de IG, no. Hablamos de gente que está profesionalizando el oficio. Que paga planilla, alquiler, compra costosos equipos. Y que, en muchos casos, factura y paga impuestos como se debe. “En el área de contabilidad tenemos todo en regla, aquí todos pagamos nuestros impuestos”, refiere iOA. Emprendedores digitales, pues, en toda la expresión de la frase.

ESTÁN EN TODAS

El término “creador de contenidos”, curiosamente, no es muy marketero. Pero es el que se emplea para definir a quien usa, a la vez, diversas plataformas y redes sociales para hacer videos, publicar columnas, grabar podcasts, compartir imágenes y demás material en Internet. Eso con el fin de comunicar algún tema de interés, crear una comunidad y captar posibles clientes, colaboradores y auspiciadores.

“La generación que vemos que destaca hoy nace en YouTube, cuando el video era aún horizontal. Ellos son de los pocos que han sabido cómo migrar su contenido de valor a otras plataformas, han adaptado con pericia el contenido que hacían, el que fuera, para que estos convivan con registros de su vida personal. Yo los llamo ‘los rockstars’. Dominan los algoritmos y ellos mismos muchas veces se vuelven tendencias”, explica el experto en marketing digital Pablo Saúl Alvarado.

En este oficio gestado en la red hay amor al arte. Y mucho. Pero, como se sabe, no se puede vivir únicamente del amor. Emprender para ganar también es una muy importante consigna. “Un canal de ingreso de dinero para ellos proviene de los mismos seguidores, quienes a través de varios mecanismos financian mensualmente su trabajo. iOA, por ejemplo, tiene a sus ‘sugars’, gente que le paga tres soles al mes para recibir de él material exclusivo”, explica Alvarado. A ello se suman los potentes contratos y auspicios de empresas. “Algunos cobran entre 600 y 1.500 soles por mencionar una marca en una historia que solo se ve por 24 horas”, dice.





CAMINO AL GRABAR

Explica iOA que, para el llegar al punto donde está –tener un viral con 23 millones de vistas, ser invitado a conducir la Teletón, poder vivir cómodamente haciendo empresa–, ha tenido que ir sembrando desde hace seis años. “Yo soy economista y trabajé siete años en el mundo corporativo. Hacía consultorías en finanzas y negocios. Los dos últimos estuve en Belcorp y allí aprendí muchísimo de marketing digital y de la gran proyección que tenían los ‘buenos’ creadores de contenidos. Les contaba todo esto a mis papás en los almuerzos hasta que un día mamá me dijo: tú deberías hacer en YouTube todo lo que haces en casa. Tus bromas, tus gritos. La gente te vería”, cuenta iOA de vuelta en su oficina de Miraflores.

Él dudó al inicio, pero después de meses de hacer números se decidió. Renunció, invirtió todos sus ahorros, vendió su carro, regresó a vivir con sus padres. Su primer video lo publicó en el 2016. “Los primeros años no generes nada porque YouTube te paga desde que tienes volumen. “Celebré cuando me llegó mi primer cheque de 300 soles por un acumulado de tres meses”, narra. Pero no claudicó. Desde entonces su contenido ha ido evolucionando para mejor, siempre con dos consignas: calidad y autenticidad.

“Hacer esto me ha cambiado la vida para bien porque me ha devuelto la confianza perdida durante la adolescencia. Padecí de bullying por mi peso, por mi voz, por mi trato suave. Este trabajo me ha ayudado a reconstruir mi autoestima y me motiva a ayudar a otros con mi experiencia. Yo quiero ser un ejemplo de diversidad. Quiero inspirar y empoderar a las personas a ser ellos mismos, a liberarse de esos paradigmas que a veces nos restan felicidad. Si uno obra con buena intención tiene su espacio en la sociedad y puede lograr sus propósitos”, señala.

Hoy iOA sigue apuntando alto. A largo plazo quiere que la comunidad crezca sin medida, que haya ‘mijirritos’ por todas partes del mundo. Nada ya lo detiene. //





OTROS PERUANOS DESTACADOS

Misias pero viajeras.(Turismo)

Las amigas Fátima Sotomayor y Daniela Carrera abrieron hace seis años un blog por diversión en el que comenzaron a registrar los viajes que hacían con muy pequeños presupuestos. Hoy son referentes en turismo low cost para destinos que abarcan desde Huarmey hasta Dubái. Ellas cuentan con un equipo humano detrás y con el tiempo se han aliado con marcas para cubrir ciertos porcentajes de sus travesías. En YouTube, dicen ellas, está “la carnecita” hecha video de los viajes; y en Instagram historias del día a día. También ya le entraron al Tik Tok.

Phillip Chu Joy. (Tecnología)

Pocos saben tanto de tecnología como el también diseñador de videojuegos y coconductor de TV Phillip Chu Joy. En sus plataformas uno puede hallar desde reseñas de los últimos smartphones que han salido al mercado hasta transmisiones en vivo en las que él mismo prueba juegos nuevos. Asimismo, numerosos sorteos para sus seguidores gracias a alianzas que hace con marcas (los premios más asombrosos hasta ahora vistos: varios autos). Como no podía ser de otra manera, cuenta con equipos de última generación en cuanto a cámaras, luces, gadgets y más. Su contenido fresco y profesional es un imán para las compañías.

What the chic. Katy Esquivel. (Estilo de vida)

Katy Esquivel tiene una década siendo creadora de contenidos y el rostro de What the chic. Empezó en YouTube cuando estudiaba en Los Ángeles grabando tutoriales de maquillaje y belleza. Este oficio, cada vez más pulido, la ha acompañado en todos los países a los que se va mudando. Con el tiempo la temática que aborda ha ido virando hacia estilo de vida y, sobre todo, viajes. Hoy, incluso, cuenta con su propia colección de filtros para retocar fotografías digitales. Tiene auspiciadores y también colaboradores que, a cambio de una contribución mensual, reciben material extra e inédito.

Anthoni Montalván (Deporte)

Él estudiaba Ingeniería de Sistemas en su natal Iquitos allá por el 2011 cuando leyó un libro que lo inspiró a seguir su verdadera pasión: la vida fitness. Con el tiempo dejaría la universidad y comenzaría a vender libros para mantenerse mientras grababa rutinas de gimnasio para una comunidad que comenzó a crecer sin parar. En el 2014 se mudaría a Lima porque la pésima señal que tiene la capital loretana no lo dejaba avanzar. Hoy es el entrenador peruano más famoso de YouTube, quien ha hecho una exitosa migración de forma paralela al Instagram y a Tik Tok. Tiene un gimnasio en Los Olivos y ha creado una aplicación donde personaliza al que desee un plan saludable de ejercicio y comida, en tándem con otros expertos. Tiene un equipo que lo apoya con todo lo que implica el material audiovisual.

Maria Pía Copello. (Entretenimiento)

La también conductora de TV no es una hija natural del Internet. Sin embargo, ha sido de las celebridades locales que ha sabido manejar con mayor pericia el generar contenidos en todas las plataformas. En estas, orientadas a entretener a sus millones de seguidores, hay bailes, entrevistas, moda, actividades con su hija y muchas, muchas marcas y auspicios. El bastión más grande por ahora lo tiene en IG, en el que cada publicación o historia está milimétricamente producida.





LO QUE VEN EN ELLOS LAS MARCAS

Daniel Falcón, CEO de la consultora Neo Digital, explica que las marcas buscan a los “buenos” creadores de contenidos como parte de su estrategia de acercarse a un público al que les costaría mucho hacerlo de manera particular. Los primeros ya cuentan con este. El resultado no tomaría meses, sino tal vez horas.

Las empresas grandes hacen alianzas también para ampliar su cobertura y reforzar su imagen. Fungen como un canal más de comunicación de sus intereses.

