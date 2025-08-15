“Miro a Chabuca Granda y a Eva Ayllón y quiero ser así”: la peruana, que actuó en Superman, cuenta cómo conquistó Hollywood y por qué decidió retomar la música

“Apocalipsis”, su primera incursión en el género salsa junto a otro peruano internacional como ella, el gran Tony Succar. El videoclip de la canción la obligó a ensayar coreografías y pasos de salsa y rumba que tuvo que aprender con premura, porque así se trabaja cuando te mueves entre sets de películas, de televisión y estudios de grabación. Isabela sale airosa de la empresa pese a que lo suyo, dice, mucho antes que la actuación, fue el canto.

Merced a los 10 años al lado de Ricky Martin, cuando iniciaba una fugaz carrera en el teatro musical de Broadway. (Foto: Archivo personal).

Isabela Merced, nacida en Cleveland, Ohio, en 2001, soñaba con un destino muy distinto antes de convertirse en un rostro habitual de Hollywood: quería brillar en Broadway y en el teatro musical. “Ahí empecé, en Evita, al lado de Ricky Martin, a los 10 años”, recuerda. “Pensaba que iba a ser una estrella en Broadway, esa era mi meta. Pero cuando eres una niña en Broadway no puedes pasar de cierta altura, porque la audiencia deja de verte como niña… Y lo que pasó fue que crecí —por única vez en mi vida— y me botaron. No pude audicionar más. Entonces mi mánager me dijo que tenía que ir por una carrera en Hollywood, y yo pensaba: eso no estaba en mis planes… pero aquí estoy”.

La música, su gran pasión

Isabela ha trabajado con una disciplina feroz para mantenerse en el radar de Hollywood: desde su “Dora, la exploradora” y “Transformers: El último caballero”, hasta la reciente “Superman”, donde da vida a Hawkgirl. También brilló en el fenómeno de HBO “The Last of Us”, con una participación que la prensa especializada elogió sin reservas. Aun así, hoy su mirada está puesta en la música. Porque, como recuerda, “antes de actuar, yo ya cantaba”: el canto fue su primer amor, y sigue siéndolo. Ha publicado un puñado de singles, colaborado con el productor ayacuchano Kayfex y ahora abre un nuevo capítulo junto a Tony Succar.

“@isabelamerced “prende la candela”, salsaaaa so fire. Peruana tenía que ser", escribió Tony Succar en su red social. (Instagram: @tonysuccar)

“A Tony lo conocí hace años gracias a su tía, que es fan de mi trabajo y también una gran admiradora de su sobrino. Fue muy lindo: hubo una conexión al instante, porque Tony es muy amable, muy cariñoso, ama a su familia y a sus amigos, y tiene una energía cálida”, cuenta Isabela.

La canción que los ha reunido, Apocalipsis, apareció por primera vez en 2019 con un estilo de pop urbano y reguetón. Es el tema que abre su EP La mejor mitad de mí, grabado junto a su hermano, el productor Gyovanni Moner, poco antes de la pandemia. “Pero cuando Tony [Succar] la escuchó, inmediatamente hizo un remix en su estudio y me mandó la idea. Y la verdad, quedé fascinada. Fue muy interesante reimaginar una canción que antes significaba otra cosa. Ahora está más divertida, más sexy, más llena de energía. Yo amo la salsa, pero nunca pensé que esta canción mía podía transformarse en una salsera. Tony me inspiró, me dio esa confianza y, con su talento, no puedes decir que no”.

La coreografía del videoclip —en la que luce como una vedette tropical de los años sesenta, con ecos de Iris Chacón— fue otro reto inesperado. “Yo puedo pretender que sé bailar salsa, pero no lo sé bien… Me acuerdo que me aprendí toda la coreografía en una hora, justo antes de irme a ver la Fórmula 1 en Miami. Fue muy difícil: estaba ahí, pensando en mis pasos, pero también mirando los autos y distrayéndome un poquito. Al final creo que salió bien, me siento muy orgullosa de mi trabajo. No soy bailarina, pero tengo experiencia en baile… y ahora sí, quiero tomar más clases de salsa”, dice divertida.

Para isabela, este 2025 está siendo más controlado que el 2024, donde tuvo que repartirse por varias ciudades de EE.UU, entre rodajes para películas, series y grabaciones vocales. En la foto, con capa de Kero, top de Registro, short Fernanda Castro y zaapatos Butrich. (Foto: Rafo Iparraguirre).

De la salsa, la conversación fluye hacia otra de sus obsesiones: la música peruana. En nuestro país, un video de Isabela cantando el vals “Nada soy” en una reunión familiar se volvió viral casi de inmediato. Era imposible no quererla en ese momento tan íntimo. Aunque asegura que en sus ‘playlists’ hay “de todo”, guarda un rincón sagrado para los sonidos que la transportan a su familia materna. “Me encanta la música criolla y, de verdad, no era tanto parte de mi cultura cuando estaba en Cleveland, pero la conozco por mis tías y mis tíos del Perú que siempre escuchaban esa música”, dice, recordando también las temporadas que pasó en nuestro país en su adolescencia para no perder sus raíces.

Menciona con gratitud a Eva Ayllón y Los Kipus, pero se detiene, con un brillo especial en la voz, al hablar de Chabuca Granda. “Su manera de cantar, su estilo… era una reina. Y tiene esa actitud y yo, siendo tan joven, no tengo esa confianza, no soy tan fuerte. Todavía estoy aprendiendo… pero miro a Chabuca Granda y también a Eva Ayllón, y cómo tienen esa presencia frente a miles de personas, y definitivamente quiero ser así”.

El año más ajetreado de su vida

El año pasado fue, para ella, una auténtica locura. “Estuvo lleno de grabaciones y vuelos… yo estaba viajando por Isabela Airlines, como ocho vuelos al mes… era muy difícil. Pensé que no iba a sobrevivir… sentí que iba a perder mi mente y mi salud mental”. Este año, asegura, la historia es distinta: menos vértigo, más control. “He vivido muchas vidas y ahora he estado promoviendo muchas cosas: la película ‘Superman’, mi música… Ahora me siento más cómoda hablando de mis proyectos en español. A veces, es difícil porque me pongo nerviosa y ahí se me nota”, admite, pese a que su español suena casi perfecto. Esa inseguridad, recuerda, la acompañó siempre en los inicios de su carrera. Ya no más.

Así luce la peruana Isabela Merced como ‘Hawkgirl’ en la película "Superman" de James Gunn. (Foto: Instagram / Captura de video)

La conversación finaliza e inevitablemente, aterriza en “The Last of Us”. Muchos la consideraron uno de los puntos más altos de la serie, y aunque agradece los elogios, prefiere no engancharse con la idea de la “fama”. “¿Pero qué es la fama?… creo que hoy uno puede ser famoso como Beyoncé y, al día siguiente, todos te olvidan. Yo solo quiero vivir el momento. La gente ha sido muy cariñosa, me ha apoyado mucho, y solo espero poder seguir con esta carrera”. Fue su primera experiencia en una producción de largo aliento, y eso la marcó profundamente. “Nueve meses es lo más largo que he estado en un proyecto, así que una parte de mi corazón pertenece a esa serie. No sé si pueda olvidarlo”. Por eso, cuando los fans le cuentan lo que el personaje de Dina en la serie significó para ellos, siente que hay algo que nunca podrán comprender: su propia vivencia. “La única persona que puede entender mi experiencia es Bella [Ramsey, protagonista de la serie]. Las dos pasamos mucho tiempo juntas; a veces fue muy difícil, pero también fue muy bonito”. //