Era el “Larry King de CNN en Español”, según “The New York Times”. Ismael Cala (Santiago de Cuba, 1969) había construido su prestigio entrevistando a las figuras de la política, el deporte y el espectáculo más influyentes de la región. Por eso, a más de uno sorprendió cuando en 2016 anunció su retiro de la televisión para dedicarse íntegramente a su trabajo como conferencista inspiracional. “La autoayuda, eso que tanta gente desdeña, a mí me ha salvado la vida”, le dice el comunicador a Somos, vía Zoom. “Para mí, ser un estratega de vida es entender que la mayoría de vidas son accidentadas, pero que poniendo en práctica ciertos hábitos y paradigmas, una mala situación siempre se puede revertir”, complementa.

No es la primera vez que vas a venir al Perú. ¿Qué expectativas tienes sobre tu retorno?

Estoy feliz de volver, a pesar de la difícil situación que se vive. Me gusta regresar a Lima con Maestría de Vida porque si hay un país que honro y respeto por su sabiduría ancestral, ese es el Perú. Cuando he estado allá, he sentido una vibración más alta que en otros lugares. Creo que es por la profunda espiritualidad de los peruanos y su herencia cultural que viene de siglos de siglos. Es algo que está en su linaje, en su ADN.

Estás llegando a nuestro país en un momento político y social complicado. ¿Cuál es tu opinión sobre el contexto que venimos atravesando?

Cuando renuncié a mi trabajo como periodista, decidí encerrarme en una burbuja. Yo suelo decirle a las personas: ‘de lo que te tienes que enterar, llegará a ti aunque no lo busques’. No he podido seguir mucho lo que está pasando, pero lo poco que he visto es que hay una inquietud de la ciudadanía por que se le respete y se le mire con integridad.

Durante muchos años has analizado la realidad de la región. ¿Cómo ves al Perú de hoy?

Lo que siento es que los peruanos están viviendo un despertar de su conciencia desde algunos años. No se conforman si se dan cuenta de que las personas que llegaron al poder están haciendo mal uso de él, en vez de ser un instrumento que está al servicio de los demás. A mucha gente le preocupa la inestabilidad, pero yo creo que la inestabilidad es un reflejo de la conciencia despierta de gente que dice: ‘si tú no sirves, te vas’. No veo que todo lo que está pasando en el Perú sea negativo.

Entre 2010 y 2016, el periodista cubano fue presentador del programa de entrevistas “Cala”, en el horario estelar de CNN, el cual le dio fama internacional.

Por estos días hay una mayor necesidad de estar informados. Sin embargo, en momentos de mucha agitación, la coyuntura puede llegar a afectar nuestra paz y nuestro equilibrio emocional. ¿Cómo encontramos un balance?

Hay un antídoto: nunca irse a dormir después de ver un noticiero. Es algo que le he pedido a mi madre y felizmente lo está cumpliendo. Las noticias, en general, pueden crear un estado de desasosiego. Si queremos estar medianamente informados, es importante tener una rutina o mecanismo que nos ayude a purgar energía. Ahí es cuando entra la importancia de tener un tiempo para meditar.

¿Pasa lo mismo con las redes sociales?

Yo uso mucho las redes para mantener contacto con mi comunidad. Pero sí es cierto que se puede generar un ambiente hostil en estas plataformas. Si nos llegan a agobiar, lo mejor que podemos hacer es desconectarnos, o usarlas para lo mínimo indispensable.

No es fácil hacer periodismo en Latinoamérica. ¿El oficio te llegó a abrumar?

En realidad, dejé de sentir esa pasión de estar informándome todos los días. Es por eso que decidí hacer una pausa consciente. Hablé con mis jefes en CNN para decirles lo que sentía. En un inicio, mi idea era que el programa diario pase a los fines de semana, pero no se pudo. Me dijeron que era todo o nada. Les agradecí, pero les dije que solo llegaba hasta acá.

Su último libro se titula “Fluir para no sufrir”, donde explica los pasos para ser un líder capaz de marcar diferencias. Disponible en Amazon.

Para muchos tenías el trabajo soñado. ¿Qué te llevó a dejar la televisión?

Todo parte de mi propia necesidad de autoconocerme. De tratar de cortar con el fatalismo genético que persigue a mi familia: mi padre y mi abuelo se quitaron la vida. Cuando inicié este camino yo aún estaba en CNN, pero es una inquietud que tengo desde los 15 años. A esa edad sufría de depresión y vivía medicado. Tuvieron que pasar décadas para vivir el día a día en paz, celebrando lo que voy viviendo y aprendiendo, y compartirlo con quienes lo necesitan.

¿Cómo te sientes ahora?

Sin estrés. Hace muchos años olvidé lo que es el estrés y me siento muy feliz.//