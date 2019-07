Izán Llunas, el 'Luis Miguel' adolescente: "Ya estoy preparando mi primer sencillo"

La vida ha continuado después de 'Luis Miguel, la serie' y de qué forma para este joven cantante español, ya de casi 15 años. Vive permanente en Ibiza, pero esta semana, en la que ha conversado con Somos, se encuentra en México. "Es posible que eventualmente me mude para aquí", cuenta Izán Llunas por teléfono. Tendría todo el sentido. Alejado en el tiempo de la vorágine que significó para él interpretar a la versión infantil de Luis Miguel en la serie de Netflix sobre la vida del astro mexicano, empieza ahora a construir su propia carrera.

En esa empresa, dos pasos importantes viene dando este año. El primero es grabar un primer sencillo. "Lo estamos preparando sí, no puedo dar tanto detalle de ello como quisiera, pero es algo de lo que tendrán noticias muy pronto", argumenta. El otro ha sido revelado ya. Será la voz del tema de apertura de la nueva serie de Disney Channel, "Nivis, amigos de otro mundo" a estrenarse el 20 de julio. "Esta es mi primera experiencia con Disney. Siempre he sido fanático de sus proyectos. Mi proyecto favorito de pequeño siempre fue la saga de "Cars". Y ahora se me ha hecho el sueño de trabajar con ellos. Me han tratado muy bien", comenta. El show combina actores reales con dibujos animados y da cuenta del encuentro entre unos alienígenas con una familia terrícola.

Llunas comenzó su carrera artística en 2017 con su participación en "La Voz Kids" en España. Como se sabe él proviene de una familia de músicos. Su abuelo es el legendario cantante Dyango, y su padre, Marco Llunas, ganador del Festival OTI de la canción en 1995. "De los mejores consejos que me ha dado mi abuelo es que debo buscar convertirme en un artista que todos quieran ver. En un showman. Mi padre, mientras, me dice que nunca debo dejar de tener los pies en la tierra. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer".

Sobre una eventual participación en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", el adolescente responde: "Puede ser que se haga esa temporada, así que estamos hablándolo. Estamos en eso. La primera temporada llevó mi carrera para arriba y por eso siempre estaré agradecido. Trabajé mucho, el reto más difícil entonces era llegar a los agudos como en "La malagueña" que alcanzaba Luis Miguel e intentar dominar el acento mexicano que el papel requería. De verdad que trabajamos mucho en ello", afirma. Otro desafío que viene afrontando con total serenidad es el natural cambio de voz producto de la edad. "Es lo normal, lo que sucede cuando creces, pero nos vamos adaptando y todo muy bien".

Llunas no sabe cuándo hará una nueva gira por Sudamérica, como la que lo trajo al Perú en el 2018, pero le entusiasma la idea de volver. "Hice un concierto allá y la gente nos recibió con mucho cariño. Es un país maravilloso y en cuanto se pueda me tendrán de nuevo por allá", finaliza. //