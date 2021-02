5 de 7

La sexualidad de Dean siempre se puso en entredicho. Hay quienes aseguran que tuvo una mayor preferencia por los hombres, pero eso no le impidió salir con mujeres, como fue el caso de Liz Sheridan. La actriz, que luego sería conocida por su papel en la serie “Seinfeld”, interpretando a la mamá de Jerry, escribió sobre este vínculo en su libro “Dizzy & Jimmy: My Life With James Dean”. (Foto: Captura)