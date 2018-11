Si hay algo de lo que Jefferson Farfán nunca se va a arrepentir es de haber fichado por el PSV en el 2004. Los holandeses son expertos en desarrollar jóvenes con futuro. Saben cómo llevarlos, cuándo darles la oportunidad de jugar y explotar al máximo sus capacidades. Así fue con la 'Foquita'. Recibieron a un jugador que la rompía en la Primera División peruana, pero que necesitaba crecer físicamente y adaptarse al fútbol europeo. Al ritmo, sobre todo. Como era de esperarse, la primera vez que Farfán conoció la Champions League, torneo que hoy juega con el Lokomotiv de Moscú a sus 33 años, fue en la banca de suplentes. Jugaba su equipo, en el estadio Highbury, contra el Arsenal inglés.

59 minutos, más los 15 de descanso, fue el tiempo que esperó Farfán para debutar en el torneo más importante del mundo a nivel clubes. Solo 32 lo juegan temporada a temporada. Un lujo. En solo unos meses, Jefferson Farfán pasó de enfrentar al 'Cuto' Guadalupe a ser marcado por Kolo Touré y Ashley Cole. A hacer el recorrido en la banda para que el francés Robert Pirés no desborde con facilidad. Así, hace exactamente 14 años, el crack de la selección peruana disputó sus primeros minutos en la Champions. En PSV no se equivocaron. Su ascenso fue veloz. Llegó en junio del 2004, debutó en setiembre y en abril del 2005 ya era titular. De hecho jugó las semifinales de la Liga de Campeones ante el Milan. Un gol de visitante del equipo italiano dejó fuera de la gran final al cuadro holandés.

Durante todo este tiempo, Farfán jugó al lado de grandes estrellas y tuvo de rivales a cracks de primer nivel. Si quisiera (o quizá ya lo tiene) Jefferson puede hacer un álbum realmente de lujo. Enfrentó a jugadores como Seedorf, Andrea Pirlo, Jaap Stam y Eric Abidal. Celebró goles con Raúl González Blanco y Manuel Neuer. Tuvo la oportunidad de anotarle al AC Milan y pelear una pelota dividida con el mejor Luka Modric, el de Real Madrid.

La última vez que Jefferson Farfán anotó un gol fue este martes. Ante el Porto, el peruano marcó de cabeza el único tanto del Lokomotiv de Moscú, que cayó 3-1. Pero la 'Foquita', dentro de todo, puede estar contenta. Su gol generó un dato sorprendente del que quizá sea el periodista estadístico más influyente de habla hispana en el mundo. Me refiero a Alexis Martín Tamayo, el popular Mister Chip en Twitter. Cuenta el español que hace seis años que el ex Alianza Lima no marcaba un gol en el torneo de clubes más importante del mundo. Pero eso no es lo más sorprendente. Farfán poseía un récord de lujo: cada vez que marcaba no perdía en Champions (7 victorias y 1 empate). Como todo en la vida, nada es para siempre. La racha de Farfán se rompió ayer contra el equipo portugués, pero el tuit con el dato lo publicó un influencer que cuenta con 2,2 millones de seguidores. Jefferson Farfán es noticia en todo el mundo.